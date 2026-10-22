नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत 22 अक्टूबर को रखा जाएगा। यह एकादशी भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, पूजन, दान और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा पुण्य की प्राप्ति होती है।

दोपहर 2:47 बजे तक रहेगी एकादशी तिथि

पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 अक्टूबर को दोपहर 2:13 बजे प्रारंभ हुई और 22 अक्टूबर को दोपहर 2:47 बजे तक रहेगी। उदयातिथि के आधार पर गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह द्वादशी तिथि में किया जाएगा। पारण से पहले स्थानीय पंचांग के अनुसार शुभ समय की पुष्टि करना उचित रहेगा।