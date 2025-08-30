Pitru Paksha 2025: कब से शुरू होगा पितृ पक्ष? जानिए श्राद्ध की सही तिथि और नियम
Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 12:24:22 PM (IST)
Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 01:57:12 PM (IST)
Pitru Paksha 2025
धर्म डेस्क। पितृ पक्ष जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, पूर्वजों को समर्पित पावन अवधि है। मान्यता है कि इस दौरान पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत और समाप्ति (Pitru Paksha 2025 Start & End Date)
इस साल पितृ पक्ष को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन है कि यह 6 सितंबर से शुरू होगा या 7 सितंबर से।
- भाद्रपद पूर्णिमा तिथि- 07 सितंबर 2025, रात 01:41 मिनट से शुरू
- समापन- 07 सितंबर 2025, रात 11:38 मिनट पर
पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष की शुरुआत 07 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा।
पितृ पक्ष का महत्व (Pitru Paksha 2025 Significance)
- श्राद्ध और तर्पण से पितरों को मोक्ष मिलता है।
- पितर प्रसन्न होकर परिवार को सुख-समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं।
- इस अवधि में दान-पुण्य करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं।
- धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में अनुष्ठान करने से कुंडली का पितृ दोष समाप्त होता है।
श्राद्ध के नियम (Pitru Paksha 2025 Shradh Rules)
1. प्रतिदिन स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काला तिल डालकर तर्पण करें।
2. श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना शुभ माना जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी और उनकी प्रिय वस्तुएं शामिल करें।
3. श्राद्ध के बाद जरूरतमंदों को दान दें।
4. 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार वर्जित हैं।
5. घर और मन को पवित्र और शांत रखें।