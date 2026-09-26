पितृ पक्ष 2026: 150 साल पुरानी पोथियों में आपकी वंशावली का राज! उज्जैन में ऑनलाइन तर्पण की भी सुविधा…60 साल बाद दुर्लभ ग्रह संयोग

धर्म डेस्क। सनातन परंपरा में पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति, तर्पण और पिंडदान के लिए समर्पित पितृ पक्ष (महालय श्राद्ध) 2026 की शुरुआत 26 सितंबर 2026 से हो गई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, इस साल 1966 के बाद यानी लगभग 60 साल के बाद सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु और शनि ग्रहों की ऐसी विशेष पुनरावृत्ति हो रही है, जो पितृ ऋण से मुक्ति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जा रही है।

26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर 2026 (सर्वपितृ अमावस्या) तक चलने वाले इस 16 दिवसीय महालय श्राद्ध में पूजा-अर्चना और तर्पण का अनंत गुना फल मिलेगा। 26 सितंबर से शुरुआत, 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या शुरुआती तिथि: भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर 2026 से पितृपक्ष का आरंभ माना जाएगा।

प्रतिपदा श्राद्ध: 27 सितंबर से प्रतिपदा तिथि के श्राद्ध के साथ नियमित श्राद्धकर्म की शुरुआत होगी।

समापन: 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृमोक्ष अमावस्या के साथ 15 दिवसीय पितृपक्ष का समापन होगा।

लक्ष्मी नारायण योग: इस बार पितृपक्ष के दौरान तुला राशि में बुध और शुक्र की युति से अत्यंत शुभ 'लक्ष्मी नारायण योग' का भी निर्माण हो रहा है। सर्वपितृ अमावस्या पर 'शनिश्चरी अमावस्या' और 'गजछाया योग' का महासंगम आश्विन कृष्ण अमावस्या यानी 10 अक्टूबर 2026 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। शनिवार के दिन अमावस्या होने से यह शनिश्चरी अमावस्या कहलाएगी। इसी दिन दुर्लभ 'गजछाया योग' का निर्माण भी हो रहा है। शास्त्रों में मान्यता है कि गजछाया योग के दौरान किया गया श्राद्ध और दान-पुण्य समस्त पितृ दोषों का निवारण कर पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करता है।