पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध में क्या अंतर है? पितृपक्ष में आज से 15 दिनों तक परिजन करेंगे पूर्वजों का तर्पण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अनंत चर्तुदशी के अगले दिन पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरु हो जाएगा। इस पक्ष का समापन 10 अक्टूबर को होगा। पूर्णिमा से अमावस्या तक के इस पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है। मान्यता है कि इन पंद्रह दिनों में हमारे पुरखे धरती पर आते हैं। इस दौरान जिस तिथि पर परिजनों का निधन होता है उस तिथि पर उनकी स्मृति में ब्राह्मण भोज कराया जाता है तथा यथाशक्ति दक्षिणा दी जाती है। इसे श्राद्ध कहा जाता है। इस अवधि में शुभ कार्य वर्जित रहते हैं तथा किसी प्रकार की नई वस्तुएं नहीं खरीदी जाती हैं।

इस तरह करें पूर्वजों का श्राद्ध ज्योतिषी अरविंद पचौरी ने बताया कि जिस तिथि पर परिवार में किसी सदस्य का निधन हुआ है तो उस तिथि पर उनका श्राद्ध किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद नदी-तालाब में या घर पर ही तांबे या पीतल के पात्र में जल भर कर कुश और जौ लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर तर्पण करें।