    Pradosh Vrat 2025: प्रदोष पर महादेव के इस स्तोत्र का करें पाठ, घर में बनी रहेगी सुख-शांति

    Pradosh Vrat 2025: वैदिक पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान से शिवजी की पूजा करने पर साधक को उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि मिलती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 11:51:13 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:51:24 PM (IST)
    Pradosh Vrat 2025: प्रदोष पर महादेव के इस स्तोत्र का करें पाठ, घर में बनी रहेगी सुख-शांति
    Pradosh Vrat 2025

    HighLights

    1. प्रदोष व्रत पर शिव स्तोत्र का पाठ जरूर करें।
    2. प्रदोष पर शिवलिंग पर चढ़ाएं ये विशेष चीजें।
    3. घर में सुख-शांति के लिए शिव का करें जाप।

    धर्म डेस्क। वैदिक पंचांग के अनुसार 19 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जा रहा है। सनातन धर्म में यह व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का उत्तम साधन माना गया है।

    मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान से शिवजी की पूजा करने पर साधक को उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख-शांति और समृद्धि मिलती है।

    अगर आप भी भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रदोष व्रत पर शिव मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। कहा जाता है कि इस स्तोत्र के जाप से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मांगलिक तथा कालसर्प दोष जैसे कष्ट दूर हो जाते हैं।

    शिवलिंग पर चढ़ाएं ये विशेष चीजें

    प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। पूजा के समय शिवलिंग पर दूध, दही और शहद अर्पित करें और शिव मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।

    ॥ शिव मृत्युंजय स्तोत्र॥

    रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्रृंगनिकेतनं

    शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्।

    क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवंदितं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    पंचपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं

    भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्।

    भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं

    पंकजासनपद्मलोचनपूजितांगघ्रिसरोरुहम्।

    देवसिद्धतरंगिणी करसिक्तशीतजटाधरं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं

    नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्।

    अंधकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजंगविभूषणं

    शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्।

    क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं

    दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्।

    भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसंघनिबर्हणं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं

    सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्।

    भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं

    संहरन्तमथ प्रपंचमशेषलोकनिवासिनम्।

    क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमाव्रतं

    चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यम:॥

    रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    नीलकण्ठं विरुपाक्षं निर्मलं निरूपद्रवम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्।

    नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्यु: करिष्यति॥

    ॥ इति श्रीपद्मपुराणान्तर्गत उत्तरखण्डे श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॥

