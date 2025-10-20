प्रदोषकाल 20 को, इसी दिन करें महालक्ष्मी का पूजन, शाम सात बजे से सवा आठ तक शुभ मुहूर्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कार्तिक मास की अमावस्या पर धन-धान्य की देवी के साथ रिद्धि-सिद्धि के दाता श्रीगणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी। महालक्ष्मी के पूजन के बाद होने वाली आतिशबाजी से दीपोत्सव का उल्लास आसमान पर नजर आएगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर तीन बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की शाम पांच बजकर 55 मिनट पर होगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम सात बजकर आठ मिनट से लेकर रात आठ बजकर 18 मिनट तक रहेगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम सात बजकर आठ मिनट से लेकर रात आठ बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जा रहा है।

घरों में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू घर की साफ-सफाई के बाद घरों व प्रतिष्ठानों को संजाया जा रहा है। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आकर्षक विद्यु साज-सज्जा की गई। रंग-बिरंगी झालर लटकाई गई हैं। केले के पेड़ व आम के पत्तों के बंदरवार लगाए जा रहे हैं। सोमवार की सुबह से पूजन स्थल की साज-सज्जा की जाएगी और शुभ-मुहू्र्त में परिवार सहित नये परिधान धारण कर मां लक्ष्मी और गणेशजी का पूजन किया जाएगा। घरों में दीपावली के परंपरागत व्यंजन तैयार किए गए हैं। दीपावली पर शुभकामनाएं देने के लिए आने वाले लोगों के स्वागत सत्कार की भी तैयारी की गई है।