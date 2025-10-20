मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    प्रदोषकाल 20 को, इसी दिन करें महालक्ष्मी का पूजन, शाम सात बजे से सवा आठ तक शुभ मुहूर्त

    गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह छह बजकर 26 मिनट से लेकर सुबह आठ बजकर 42 मिनट तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर तीन बजकर 29 मिनट से शुरू होकर शाम पांच बजकर 44 मिनट तक रहेगा। इस दिन शाम की पूजा का मुहूर्त दोपहर तीन बजकर 29 मिनट से लेकर शाम पांच बजकर 44 मिनट तक रहेगा।

    By Jogendra Sen
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 20 Oct 2025 04:54:56 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 20 Oct 2025 04:58:51 PM (IST)
    प्रदोषकाल 20 को, इसी दिन करें महालक्ष्मी का पूजन, शाम सात बजे से सवा आठ तक शुभ मुहूर्त
    लक्ष्‍मी जी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। कार्तिक मास की अमावस्या पर धन-धान्य की देवी के साथ रिद्धि-सिद्धि के दाता श्रीगणेश की पूजा-अर्चना की जाएगी। महालक्ष्मी के पूजन के बाद होने वाली आतिशबाजी से दीपोत्सव का उल्लास आसमान पर नजर आएगा।

    पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को दोपहर तीन बजकर 44 मिनट से शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर की शाम पांच बजकर 55 मिनट पर होगा।

    दीपावली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम सात बजकर आठ मिनट से लेकर रात आठ बजकर 18 मिनट तक रहेगा।

    दीपावली के दिन लक्ष्मी-गणेश पूजन का सबसे शुभ समय शाम सात बजकर आठ मिनट से लेकर रात आठ बजकर 18 मिनट तक रहेगा. इस अवधि को प्रदोष काल और स्थिर लग्न का संयोग कहा गया है, जो मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम माना जा रहा है।

    घरों में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू

    घर की साफ-सफाई के बाद घरों व प्रतिष्ठानों को संजाया जा रहा है। धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आकर्षक विद्यु साज-सज्जा की गई। रंग-बिरंगी झालर लटकाई गई हैं। केले के पेड़ व आम के पत्तों के बंदरवार लगाए जा रहे हैं। सोमवार की सुबह से पूजन स्थल की साज-सज्जा की जाएगी और शुभ-मुहू्र्त में परिवार सहित नये परिधान धारण कर मां लक्ष्मी और गणेशजी का पूजन किया जाएगा। घरों में दीपावली के परंपरागत व्यंजन तैयार किए गए हैं। दीपावली पर शुभकामनाएं देने के लिए आने वाले लोगों के स्वागत सत्कार की भी तैयारी की गई है।


    गोवर्धन पूजा 22 को

    गोवर्धन पूजा का पहला मुहूर्त 22 अक्टूबर को सुबह छह बजकर 26 मिनट से लेकर सुबह आठ बजकर 42 मिनट तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर तीन बजकर 29 मिनट से शुरू होकर शाम पांच बजकर 44 मिनट तक रहेगा। इस दिन शाम की पूजा का मुहूर्त दोपहर तीन बजकर 29 मिनट से लेकर शाम पांच बजकर 44 मिनट तक रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.