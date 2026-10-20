Ravan Dahan in MP: आतिशबाजी के धमाकों के बीच प्रदेश भर में जला अहंकार का रावण, जय श्रीराम का नारा गूंजा

धर्म डेस्‍क। मध्‍य प्रदेश में विजयादशमी का पावन पर्व मंगलवार को अपार श्रद्धा, उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। देर रात तक प्रमुख मैदानों सहित अनेक स्थानों पर बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों का दहन किया गया। गगनभेदी जयकारों और आकर्षक आतिशबाजी के बीच लाखों शहरवासियों ने अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का साक्षी बनकर उत्सव का आनंद लिया।

उज्‍जैन में दशहरा मैदान व कार्तिक मेला ग्राउंड पर पारंपरिक दशहरा विजयदशमी पर मंगलवार को दशहरा मैदान व कार्तिक मेला ग्राउंड में दशहरा उत्सव का आयोजन हुआ। रंगारंग आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया गया। प्रभु श्रीराम का तीर लगते ही रावण का पुतला धुं धुं कर जलने लगा, यह देख नगरवासियों का मन मुदित हो गया और लोगों ने श्री राम जयघोष कर हर्ष व्यक्त किया। बुधवार को शहर में विभिन्न स्थानों पर दशहरा महोत्सव मनेगा।

दशहरा मैदान पर इस बार राक्षसराज के रूप में रावण के पुतले का निर्माण किया गया। हाथ में खड़ग, लंबे दांत, मुकुट से निकलते सींग रावण की आसुरी प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। रण क्षेत्र में अट्टाहस करते हुए श्रीराम को युद्ध के लिए ललकारते रावण के पुतले को बच्चे कौतूहल से निहार रहे थे। रंगारंग आतिशबाजी ने दशहरा उत्सव की सतरंगी छटा को मनोरम बना दिया था। कार्तिक मेला ग्राउंड पर आकर्षक रूप में युवा लंकेश युद्ध भूमि में प्रभुश्री राम से दो-दो हाथ करता दिखाई दिया। नागदा में बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मनाया बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजय दशमी पर्व मंगलवार को शहर में धूमधाम से मनाया गया। दो स्थानों पर 75-75 फीट व शहर में लगभग अन्य 20 स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया गया।मंगलवार को विजय दशमी पर्व पर सुबह कई स्थानों पर शस्त्र पूजन के आयोजन किए गए। विशेषकर पुलिस थाने में शस्त्र पूजन किया गया। शाम को आरएसएस द्वारा संघ के कार्यकर्ताओं ने पथ संचलन निकाला। दशहरा उपलक्ष्य समिति द्वारा पुलिस थाने के पीछे दशहरा मैदान में 75 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया।

खाचरौद में तीर चलाकर किया अहंकारी दशानन का दहन दशहरा मैदान में श्रीराम ने तीर चला कर अहंकारी दशानन रावण का दहन किया। रावण की नाभि में जैसे ही तीर लगा वैसे ही रावण जलकर खाक हो गया और पूरे परिसर में जय जय श्रीराम, जय जय श्रीराम के गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा।सोमवार को विजयदशमी पर्व पर रामद्वारा दशहरा उत्सव समिति द्वारा करीब 51 फीट ऊंचे रावण का पुतला बनाया गया था। रावण दहन कार्यक्रम शाम 6.30 बजे दशहरा मैदान में प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम रामद्वारा गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा स्वस्तिक पूजन किया गया। रंग बिरंगी आतिशबाजी से पूरा आकाश जगमगा उठा। भोपाल के छोला में 78वां दशहरा उत्सव, मारवाड़ी रोड से निकला भव्य चल समारोह पुराने शहर के ऐतिहासिक छोला मैदान में हिंदू उत्सव समिति का 78वां दशहरा उत्सव अत्यंत गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। यहां देर रात 65 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण दोपहर में पुराने शहर के मारवाड़ी रोड स्थित बांके बिहारी मंदिर से शुरू हुआ पारंपरिक चल समारोह रहा। सजे-धजे घोड़े- हाथी, बैंड-बाजों, पारंपरिक वाद्ययंत्रों और नयनाभिराम झांकियों के साथ निकला जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रात में छोला मैदान पहुंचा। थांदला में रामजी के पहुंचने से पहले ही जला रावण, आतिशबाजी की चिंगारी बनी वजह झाबुआ के थांदला में दशहरा उत्सव के दौरान एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। तयशुदा नियमों और परंपराओं से उलट, भगवान रामजी की सवारी के मैदान तक पहुँचने से पहले ही रावण का पुतला जलकर खाक हो गया। रावण दहन से पहले मैदान में आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान अचानक एक चिंगारी उड़कर सीधे रावण के पुतले पर जा गिरी और चिंगारी इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में पूरा पुतला धू-धू कर जल उठा। घटना के समय भगवान रामजी की सवारी शहर के बाजार से गुजर रही थी और अभी दशहरा मैदान तक पहुँची भी नहीं थी। अचानक पुतला जलने से मैदान में मौजूद भीड़ में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसे बाद में आयोजकों ने संभाल लिया।

परंपरा के अनुसार रामजी की सवारी के मैदान में पहुँचने और तीर चलाने के बाद ही रावण दहन किया जाता है। समय से पहले रावण जल जाने को स्थानीय लोग आयोजकों की बड़ी चूक मान रहे हैं। बहरहाल, असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व बिना रामजी के तीरों के ही पूरा हो गया। कटनी के कैमोर में 85 फीट ऊंचे रावण के पुतले का किया गया दहन रतलाम के नेहरू स्टेडियम में 51 और बरबड़ क्षेत्र में 31 फीट ऊंचे रावण का किया दहन जिले में मंगलवार को विजयदशमी (दशहरा) पर्व परंपरानुसार मनाया गया। जगह-जगह अहंकारी रावण के पुतले का दहन किया गया। शस्त्रों के साथ वाहनों की भी पूजा-अर्चना की गई। जिले के विभिन्न स्थानों पर अग्नि बाण लगते ही धू-धूकर रावण का अहंकार जलने लगा। रावण दहन होते ही सभी ने एक-दूसरे को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयदशमी पर्व को लेकर हर वर्ग में उत्साह नजर आया। पर्व पर नेहरू स्टेडियम में रात 10:10 बजे 51 फीट ऊंचे रावण का पुतला दहन हुआ। सैलाना के खेल मैदान पर रावण दहन से पहले आरती की गई। इससे पहले बरबड़ क्षेत्र में 31 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण व लंका दहन के पहले नेहरू स्टेडियम पोलोग्राउंड में बैंड की सुमधुर धुन की प्रस्तुति व आकर्षक आतिशबाजी की गई। इसके बाद भगवान श्रीराम की सवारी आने के बाद रावण (दशानंद) के पुतले व लंका का दहन किया गया। दहन से पहले श्री कालिका माता सेवा ट्रस्ट द्वारा नगर निगम से श्रीराम रथयात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर पोलोग्राउंड-नेहरू स्टेडियम पहुंची। इसी प्रकार सैलाना रोड श्रीराम मंदिर में राम रथ यात्रा निकली, जो प्रमुख मार्गों से होकर बरबड़ पहुंचेगी।