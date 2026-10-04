क्या सच में चांदनी में रखी खीर से बढ़ती है आंखों की रोशनी? नोट कर लें शरद पूर्णिमा 2026 का 'निशिता काल' शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का विशेष आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस पावन तिथि को शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि संपूर्ण साल में केवल इसी रात चंद्रमा अपनी सोलह कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन भगवान श्रीहरि विष्णु, धन-वैभव की देवी माँ लक्ष्मी, चंद्र देव और भगवान श्रीराधा-कृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

आइए जानते हैं साल 2026 में शरद पूर्णिमा की सटीक तारीख, निशिता काल का पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और चांदनी रात में खीर रखने के पीछे का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व: शरद पूर्णिमा 2026: तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन पूर्णिमा तिथि का विवरण इस प्रकार है- पूर्णिमा तिथि का आरंभ: 25 अक्टूबर 2026 (रविवार) को सुबह 11:55 बजे से।

पूर्णिमा तिथि का समापन: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार) को सुबह 09:11 बजे तक।

व्रत व उत्सव की तिथि: उदयातिथि और चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा के अनुसार शरद पूर्णिमा 25 अक्टूबर 2026, रविवार को मनाई जाएगी। (मिथिलांचल में इसे 'चुमाओन' के रूप में भी मनाया जाता है।)

निशिता काल (मध्य रात्रि पूजा मुहूर्त): रात 11:39 बजे से 26 अक्टूबर तड़के 12:31 बजे तक (अवधि: 52 मिनट)। क्यों खास है यह रात्रि? (रास पूर्णिमा और कोजागरी लक्ष्मी पूजा) श्रीकृष्ण का महारास: ब्रज और पौराणिक परंपरा के अनुसार, शरद पूर्णिमा की दिव्य रात्रि में ही भगवान श्रीहरि कृष्ण ने वृंदावन में राधा रानी और गोपियों के साथ 'महारास' रचाया था, इसलिए इसे 'रास पूर्णिमा' कहा जाता है।

कोजागरी लक्ष्मी पूजा: बंगाल, ओडिशा व पूर्वी भारत में इस रात 'कोजागरी लक्ष्मी पूजा' की परंपरा है। मान्यता है कि इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और पूछती हैं "को जाग्रति?" (अर्थात कौन जाग रहा है?) और रात्रि जागरण करने वाले भक्तों पर अपनी अपार कृपा बरसाती हैं।