महाअष्टमी 19 को या 20 अक्टूबर को? दूर करें कन्या पूजन और व्रत पारण की तारीख का भ्रम!

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि इस साल 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से अत्यंत धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ शुरू होने जा रहा है। पूरे नौ दिनों तक श्रद्धालु आदिशक्ति मां दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों (नवदुर्गा) की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं और सात्विक उपवास रखते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से मां अंबे की भक्ति करने से साधक के जीवन के समस्त संकट, रोग और दरिद्रता का नाश होता है।