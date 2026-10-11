शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 4 महासंयोग, इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, सबसे पहले मिलेगा माता का आशीर्वाद

धर्म डेस्क। आज 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से पावन शारदीय नवरात्रि का भव्य शुभारंभ हो चुका है। आज पहले दिन सर्वार्थसिद्धि एवं शुभ योगों के बीच मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना और घटस्थापना की जा रही है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज नवरात्रि के पहले ही दिन बुधादित्य राजयोग, गुरु-मंगल योग, द्विपुष्कर योग और बुध-शुक्र की युति (लक्ष्मी नारायण योग) जैसे 4 अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। इन शुभ गोचरीय योगों के प्रभाव से 7 विशेष राशियों के जातकों को करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अपार सफलता व लाभ के योग बन रहे हैं।