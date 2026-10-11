शारदीय नवरात्रि के पहले दिन 4 महासंयोग, इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, सबसे पहले मिलेगा माता का आशीर्वाद
11 अक्टूबर 2026 से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है। घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के साथ बन रहे बुधादित्य राजयोग, गुरु-मंगल योग, द्वि...और पढ़ें
Publish Date: Sun, 11 Oct 2026 11:33:49 AM (IST)Updated Date: Sun, 11 Oct 2026 11:33:49 AM (IST)
नवरात्रि के पहले दिन 4 शुभ योग
HighLights
- नवरात्रि के पहले दिन 4 शुभ योग
- 7 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ
धर्म डेस्क। आज 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से पावन शारदीय नवरात्रि का भव्य शुभारंभ हो चुका है। आज पहले दिन सर्वार्थसिद्धि एवं शुभ योगों के बीच मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना और घटस्थापना की जा रही है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज नवरात्रि के पहले ही दिन बुधादित्य राजयोग, गुरु-मंगल योग, द्विपुष्कर योग और बुध-शुक्र की युति (लक्ष्मी नारायण योग) जैसे 4 अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली शुभ योगों का महासंयोग बन रहा है। इन शुभ गोचरीय योगों के प्रभाव से 7 विशेष राशियों के जातकों को करियर, व्यापार, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में अपार सफलता व लाभ के योग बन रहे हैं।
आइए जानते हैं आज नवरात्रि के पहले दिन किन 7 राशियों को मिलने जा रहा है मां जगदम्बे का विशेष आशीर्वाद-
इन 7 राशियों के लिए अत्यंत शुभ रहेगा आज का दिन
(1) मेष राशि (Aries)
- करियर और नए अवसर: आज का दिन आपके भीतर नए उत्साह और ऊर्जा का संचार करेगा। कार्यक्षेत्र में लंबे समय से रुके हुए काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
(2) मिथुन राशि (Gemini)
- व्यापार और आर्थिक लाभ: बुद्ध और शुक्र की शुभ स्थिति से कारोबार और आर्थिक मामलों में बंपर सफलता मिलेगी। बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल होंगी।
- सहयोग: व्यावसायिक संपर्कों और सहकर्मियों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे धन लाभ के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।
(3) कर्क राशि (Cancer)
- साझेदारी में लाभ: गुरु-मंगल योग का प्रभाव आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। व्यापार में साझेदार (Partner) के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा।
- पारिवारिक खुशी: किसी पुराने कानूनी या जमीन से जुड़े मामले में प्रगति होगी। परिवार संग धार्मिक अनुष्ठान में समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
(4) सिंह राशि (Leo)
- विद्यार्थियों के लिए उत्तम: नवरात्रि के पहले दिन सिंह राशि के जातकों को हर कार्य में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व शिक्षा में की गई मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
- सुख-समृद्धि: घर-परिवार में मांगलिक माहौल रहेगा और धन संबंधी चिंताएं दूर होंगी।
(5) तुला राशि (Libra)
- नए अवसर और पद-प्रतिष्ठा: आपकी राशि में बना राजयोग आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। नौकरी बदलने या बिजनेस का विस्तार करने की सोच रहे लोगों को बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकते हैं।
- आर्थिक मजबूती: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी और अटका हुआ धन वापस मिल सकता है।
(6) धनु राशि (Sagittarius)
- कार्यक्षेत्र में तरक्की: धनु राशि के जातकों को आज अपने पराक्रम के बल पर सफलता मिलेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारियां और अधिकार मिल सकते हैं।
- व्यापारिक योजनाएं: व्यापारियों को अपनी बनाई रणनीतियों पर अमल करने का सबसे उपयुक्त समय है।
(7) कुंभ राशि (Aquarius)
- आर्थिक सुधार और समाधान: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन उम्मीदों से भरा रहेगा। कामकाज में आ रही पुरानी परेशानियाँ और रुकावटें समाप्त होंगी।
- सफलता: आर्थिक मामलों में सुधार के बेहतरीन मौके मिलेंगे और निवेश से लाभ के योग बन रहे हैं।
आज घटस्थापना के दौरान बने शुभ योगों का महत्व
- बुधादित्य राजयोग: सूर्य और बुध का शुभ संयोग व्यक्ति को प्रखर बुद्धि, त्वरित निर्णय क्षमता, मान-सम्मान और प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सफलता प्रदान करता है।
- गुरु-मंगल योग: कर्क राशि में निर्मित यह योग साहस, नेतृत्व क्षमता और आध्यात्मिक ऊर्जा में जबरदस्त वृद्धि करता है।
- द्विपुष्कर योग: इस योग में किए गए शुभ कार्यों, दान-पुण्य और व्यापारिक समझौतों का फल दोगुना होकर प्राप्त होता है।
- बुध-शुक्र युति (लक्ष्मी नारायण योग): यह योग धन, ऐश्वर्य, कलात्मक क्षमता और भौतिक सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी का कारक माना गया है।
मां शैलपुत्री पूजन का महत्व
शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घटस्थापना के उपरांत पर्वतराज हिमालय की पुत्री मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, मां शैलपुत्री की आराधना से साधक को जीवन में स्थिरता, साहस और दृढ़ संकल्प की प्राप्ति होती है।