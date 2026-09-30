चौथ-पंचमी का श्राद्ध एक साथ आज, दोपहर 2.55 के बाद पंचमी तिथि लगेगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। पितृ पक्ष में बुधवार को चतुर्थी और पंचमी तिथि के श्राद्ध होंगे। ग्वालियर के पंचांग के अनुसार 30 सितंबर को चतुर्थी तिथि दोपहर 2:55 बजे तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि शुरू होगी, जो एक अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:35 बजे तक रहेगी।

तिथि के इस संयोग के कारण बुधवार को चतुर्थी के साथ पंचमी तिथि का श्राद्ध भी किया जाएगा, जबकि पंचमी तिथि का श्राद्ध गुरुवार को भी किया जा सकेगा।भागवताचार्य मनोज शास्त्री ने बताया कि पंचमी का श्राद्ध एक अक्टूबर को भी किया जा सरता है। क्योंकि श्राद्ध पक्ष पूरे 16 दिन के हैं।

श्राद्ध पक्ष में अब घर-घर पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज और दान-दक्षिणा का सिलसिला चल रहा है। परिवारजन पितरों को श्रद्धापूर्वक जल, तिल और अन्य सामग्री अर्पित कर उनके निमित्त भोजन तैयार कर रहे हैं।

सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, अन्न और अन्य सामग्री का दान भी किया जा रहा है। धार्मिक परंपरा में जिस तिथि को किसी व्यक्ति का निधन हुआ हो, उसी तिथि में उसका श्राद्ध करने की मान्यता है।

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पटे के साथ शुरू होती है श्राद्ध की परंपरा

कई परिवारों में निधन के तीसरे वर्ष में ''''पटे'''' की परंपरा निभाई जाती है। पटे के बाद नियमित श्राद्ध की परंपरा शुरू मानी जाती है। इसके बाद हर वर्ष पितृ पक्ष में संबंधित तिथि पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। परिवार के लोग पितरों का स्मरण कर तर्पण करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।

गौशालाओं में पहुंच रहे श्रद्धालु