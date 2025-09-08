धर्म डेस्‍क। पितृ पक्ष हिंदू कैलेंडर में 16 दिनों की अवधि है जो पूर्वजों के सम्मान के लिए समर्पित है और पूर्वजों को वंशजों द्वारा किए गए प्रसाद को प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू काल है क्योंकि यह श्राद्ध अनुष्ठान, प्रसाद और दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करने का समय है ताकि वे मोक्ष प्राप्त कर सकें। पितृ पक्ष की अवधि के भीतर, हिंदू आमतौर पर एक साधारण शाकाहारी भोजन या व्यंजन तैयार करते हैं, इसे ब्राह्मणों, पुजारियों या जरूरतमंद लोगों को अर्पित करते हैं और अपना पैसा धर्मार्थ आयोजनों में दान करते हैं।

यह परंपरा पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने और पैतृक ऋण चुकाने की एक विधि के रूप में कार्य करती है। पितृ पक्ष के दौरान, भोजन की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू होते हैं। कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थ पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं जबकि अन्य से परहेज किया जाता है।

आइए समझते हैं कि श्राद्ध के दौरान सात्विक आहार क्यों आवश्यक है और उन खाद्य पदार्थों की सूची जानें जिनसे बचना चाहिए। सात्विक आहार पितृ पक्ष का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह शांति, स्पष्टता और आध्यात्मिकता के विकास की ओर ले जाता है। यह आहार पौष्टिक, शुद्ध भोजन है जो मन और शरीर को आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए जगह बनाने के लिए ऊपर उठाता है। सात्विक भोजन व्यक्ति को एक शांत ध्यान की स्थिति को बढ़ावा देने का अवसर देता है जिसमें वे अपने पूर्वजों से जुड़ सकते हैं और समर्पण और सच्चे सम्मान के साथ उनका सम्मान कर सकते हैं। पितृ पक्ष के आध्यात्मिक उद्देश्य में आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।