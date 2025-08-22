Bhadrapad Amavasya 2025: इस बार भाद्रपद अमावस्या पर बन रहा शनिश्चरी का संयोग, करें ये उपाय होगा विशेष लाभ

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष की दूसरी शनिश्चरी अमावस्या का संयोग 23 अगस्त को बनेगा। इस बार भाद्रपद अमावस्या के शनिश्चरी बनने का संयोग बना है। इस अवसर पर शहर के जूनी इंदौर, जवाहर मार्ग, पाटनीपुरा चिमनबाग सहित शहरभर के शनि मंदिरों में कई आयोजन होंगे। ज्योतिर्विदो के अनुसार साथ ही सूर्य-चंद्र और केतु की युति बनने से दान विशेष फलदायी रहेगा।

शनिश्चरी अमावस्या का मुहूर्त ज्योतिर्विद कान्हा जोशी के अनुसार शनिवार को अमावस्या आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11 बजकर 55 मिनिट से 23 अगस्त को 11 बजकर 35 मिनिट तक रहेगी। यह वर्ष की दूसरी अंतिम शनिश्चरी अमावस्या है। इस अमावस्या को पिठोरा या कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है।