Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष में पूर्णिमा का पहला श्राद्ध आज, चंद्रग्रहण का सूतक लगने से पहले कर लें तर्पण

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होगा। आज ही चंद्रग्रहण भी है। जिसका सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से शुरू होगा। आचार्यों ने सूतक काल के पूर्व पितरों को पहले दिन जल देकर तर्पण करने को विधि संगत बताया है। पितृपक्ष के दौरान भोपाल के बड़ा तालाब स्थित शीतलदास की बगिया, खटलापुरा, गिन्नौरी बगिया, रानी कमलापति घाट, कालीघाट, श्रीमाता घाट फतेहगढ़ सहित अन्य सरोवरों पर तर्पण किया जाएगा।

गुफा मंदिर के पुजारी एवं ज्योतिषाचार्य पंडित लेखराज शर्मा ने बताया कि रविवार से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जो 21 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या पर संपन्न होंगे। पहले दिन रविवार को पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध होगा। रविवार को ही ग्रहण का सूतक दिन में 12:57 बजे से प्रारंभ होगा, तो दिन के 12 बजे के पूर्व तर्पण किया जा सकता है। प्रातः काल के तर्पण का जल पितरों को अमृत रुप में प्राप्त होता है।