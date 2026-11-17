धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में, गायों को गोमाता माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। गाय पवित्रता, धन, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए गायों की सेवा और देखभाल के लिए एक खास दिन तय किया गया है। वही 'गोपाष्टमी' हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है।

2026 में, गोपाष्टमी मंगलवार, 17 नवंबर को थी। इस मौके पर मंदिरों और गौशालाओं में खास पूजा की जाती है। लेकिन गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? भगवान कृष्ण और इस त्योहार के बीच क्या कनेक्शन है? आइए जानें कि गायों की पूजा के पीछे क्या पौराणिक कहानी है।

2026 में गोपाष्टमी कब है? अष्टमी तिथि शुरू: 17 नवंबर सुबह 4:20 बजे। अष्टमी तिथि खत्म: 18 नवंबर सुबह 6:06 बजे। उदय तिथि के अनुसार 17 नवंबर को गोपाष्टमी मनाई जाती है। गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है? कहानियों के अनुसार, बचपन में भगवान कृष्ण सिर्फ़ गायों के बछड़ों को चराते थे। लेकिन, एक दिन नंद महाराज की इजाज़त से वे अपने बड़े भाई बलराम के साथ पहली बार गाय चराने गए। माना जाता है कि यह घटना कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन हुई थी। भगवान कृष्ण की इस लीला को 'गोचारण लीला' कहा जाता है। कहा जाता है कि तभी से इस दिन को गोपाष्टमी के तौर पर मनाने का रिवाज़ शुरू हुआ। गायों की रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण को गोपाल और गोविंदा के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पर्वत और गोपाष्टमी के बीच क्या कनेक्शन है? कहा जाता है कि गोपाष्टमी का संबंध गोवर्धन पर्वत की घटना से भी है। इंद्र का घमंड दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई थी। इससे गुस्सा होकर इंद्र ने भारी बारिश करवाई। तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ग्वालों और गायों को बचाया था। यह घटना भगवान कृष्ण और गायों के बीच कनेक्शन दिखाती है।