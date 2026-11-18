धर्म डेस्क। तुलसी विवाह देवी तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़े सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार तुलसी के पौधे की शादी भगवान विष्णु से कराने की रस्म का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है।

कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह भक्ति, पवित्रता, शुभ शुरुआत और तुलसी और भगवान विष्णु के बीच पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। तुलसी विवाह कब है? (तुलसी विवाह 2026 समय और तारीख) तुलसी विवाह की तारीख - 21 नवंबर 2026, शनिवार द्वादशी तिथि शुरू - 21 नवंबर 2026, सुबह 6:31 बजे द्वादशी तिथि खत्म - 22 नवंबर 2026, सुबह 4:56 बजे प्रदोष काल, या मुख्य पूजा का शुभ समय, शाम 5:25 बजे से शाम 7:49 बजे तक है ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4:40 बजे से सुबह 5:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक गोधूलि मुहूर्त - शाम 5:25 बजे से शाम 6:13 बजे तक तुलसी विवाह 2026 पूजा विधि तुलसी का पौधा आंगन, यार्ड या पूजा की जगह पर रखना चाहिए। इसे एक साफ चौक पर रखें। इसके बाद, गन्ने का इस्तेमाल करके तुलसी के पौधे के चारों ओर एक सुंदर मंडप बनाएं और उस पर हल्दी का लेप लगाएं।