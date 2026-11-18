धर्म डेस्क। तुलसी विवाह देवी तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़े सबसे पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है। यह त्योहार तुलसी के पौधे की शादी भगवान विष्णु से कराने की रस्म का प्रतीक है, जिन्हें अक्सर शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है।
कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला तुलसी विवाह भक्ति, पवित्रता, शुभ शुरुआत और तुलसी और भगवान विष्णु के बीच पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है।
तुलसी विवाह की तारीख - 21 नवंबर 2026, शनिवार
द्वादशी तिथि शुरू - 21 नवंबर 2026, सुबह 6:31 बजे
द्वादशी तिथि खत्म - 22 नवंबर 2026, सुबह 4:56 बजे
प्रदोष काल, या मुख्य पूजा का शुभ समय, शाम 5:25 बजे से शाम 7:49 बजे तक है
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 4:40 बजे से सुबह 5:30 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:42 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 5:25 बजे से शाम 6:13 बजे तक
तुलसी का पौधा आंगन, यार्ड या पूजा की जगह पर रखना चाहिए। इसे एक साफ चौक पर रखें। इसके बाद, गन्ने का इस्तेमाल करके तुलसी के पौधे के चारों ओर एक सुंदर मंडप बनाएं और उस पर हल्दी का लेप लगाएं।
तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम (भगवान विष्णु का प्रतीक) रखें। अगर शालिग्राम न हों, तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति भी रख सकते हैं।
तुलसी माता को सुहाग की चीज़ें और फूल-माला चढ़ाएं। शालिग्राम और तुलसी माता दोनों को हल्दी और चंदन का लेप लगाएं। शालिग्राम की पूजा में चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है।
अब, घर का कोई पुरुष सदस्य भगवान शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी के पौधे की सात बार परिक्रमा करे। आखिर में कपूर और धूप जलाएं, आरती करें और प्रसाद चढ़ाएं।
ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी श्रद्धा से तुलसी का विवाह करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। तुलसी विवाह करने से भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माना जाता है कि इस पूजा को करने से वैवाहिक समस्याएं दूर होती हैं।