Vaikuntha Chaturdashi 2025: आज मनाई जाएगी वैकुंठ चतुर्दशी, नोट करें शुभ मुहूर्त और संपूर्ण पूजन विधि

धर्म डेस्क। 4 नवंबर 2025 को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर वैकुंठ चतुर्दशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु स्वयं काशी नगरी पहुंचे थे और महादेव की पूजा की थी। इसलिए इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यधिक है।
इस बार वैकुंठ चतुर्दशी पर रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। कहा जाता है कि इन योगों में भगवान शिव और विष्णु की आराधना करने से साधक को लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बार वैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा का सबसे शुभ समय निशिता काल में केवल 52 मिनट का रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से हर प्रकार के दोष दूर होते हैं और साधक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।
रात 11:39 मिनट से लेकर रात 12:31 मिनट तक
इस बार बैकुंठ चतुर्दशी पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं, जिनमें पूजा का विशेष महत्व बताया गया है -
रवि योग - सुबह 06:08 से दोपहर 12:34 तक
सर्वार्थ सिद्धि योग - दोपहर 12:34 से प्रारंभ
अमृत सिद्धि योग - दोपहर 12:34 से प्रारंभ
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:24 से दोपहर 12:09 तक
भद्रावास योग - रात 10:36 से पूरी रात तक
इन योगों में पूजा करने से भक्त को विष्णु-शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है।
वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भक्त सुबह स्नान कर व्रत रखते हैं और निशिता काल में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते हैं। भगवान को तुलसी पत्ते, पीले फूल, दीपक और पंचामृत अर्पित किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की पूजा से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।