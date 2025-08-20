Vishwakarma Puja 2025: किस दिन और क्यों मनाई जाती है विश्वकर्मा पूजा? जानें शुभ मुहूर्त और योग

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का खास महत्व है और इस दिन शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला वास्तुकार माना जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, श्रीकृष्ण की द्वारका नगरी, यमनपुरी, कुबेरपुरी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र आदि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा जी की पूजा करने से साधक को सुख और सौभाग्य मिलता है। आइए, विश्वकर्मा पूजा की सही डेट और शुभ मुहूर्त जानते हैं।

विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 17 सितंबर (अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार) को देर रात 12 बजकर 21 मिनट पर शुरू होगी। साधक अपनी सुविधा अनुसार समय पर स्नान-ध्यान कर विश्वकर्मा जी की पूजा कर सकते हैं। विश्वकर्मा पूजा शुभ योग विश्वकर्मा पूजा के दिन शिव और परिघ योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। परिघ योग के बाद शिव योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही शिववास योग का भी निर्माण होगा। इन योग में विश्वकर्मा पूजा की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होगी।