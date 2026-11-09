गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का क्या महत्व है? जानें इसकी शुरुआत कैसे हुई

धर्म डेस्‍क। 10 नवंबर को पूरे देश में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट मनाया जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात में व्यापारी समुदाय प्रतिपदा को नए साल के रूप में मनाते हैं। स्कंद पुराण (वैष्णव खंड कार्तिकमास-माहात्म्य 10–11) के अनुसार, इस दिन आरती करनी चाहिए और नए कपड़े और गहने पहनने चाहिए।

पुरुषों और महिलाओं दोनों को तिल के तेल से स्नान करना चाहिए। इस तिथि या शुभ दिन पर व्यक्ति एक साल तक एक ही अवस्था में रहता है। इसलिए, यदि आप सुंदर, दिव्य और सर्वोत्तम भोगों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको उस दिन को त्योहार के रूप में मनाना चाहिए।

सुबह गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। उस समय गायों को सजाना चाहिए और उनसे कोई काम नहीं लेना चाहिए और न ही उनका दूध दुहना चाहिए। गोवर्धन पूजा के दौरान इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए - गोवर्धन नधरा धरा गोकुलत्राणकारक। विष्णु बहुकृतोच्चराय गायों कोटिप्रदो भव || या लक्ष्मीर लोकपालनं धेनुरूपेण संस्थिता || घृत वहत यज्ञार्थे मम पापं व्यापोहतु || अग्रतः सन्तु मे गावो गावो मे गावो सात्तु पुनःततः || इन गावो मे हृदये सन्तु गायों मधे वासम्यहम् || गोवर्धन, पृथ्वी के धारक! आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान विष्णु ने आपको अपने हाथों से पाला है। आप मुझे एक करोड़ गायें देने वाले हैं। लोकपाल की लक्ष्मी यहाँ धनुष के रूप में बैठी हैं और यज्ञ के लिए घृत का भार उठाकर मेरे पापों को दूर कर रही हैं। गायें मेरे आगे हैं, गायें मेरे पीछे हैं, गायें मेरे दिल में हैं और मैं हमेशा गायों के बीच में रहूँगा।

कैसे हुआ इसका आरंभ गोकुल में जब कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए उनकी पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा शुरू की, तो इंद्र गुस्सा हो गए और भारी बारिश कर दी। कृष्ण ने गोकुल के सभी लोगों को गोवर्धन के नीचे पनाह दी। आखिर में, इंद्र को मजबूर होकर आगे आकर माफी मांगनी पड़ी। इसी के अनुसार, गोवर्धन की पूजा करने के लिए अन्नकूट मनाया जाता है, जिसे इंद्र भी कहते हैं। वर्तमान में क्‍या है ट्रेंड ब्रजमंडल में, खासकर गोवर्धन में, अन्नकूट का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन गोवर्धन को कई तरह के खाने और मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। राजपूताना के नाथद्वारा मंदिर और काशी के अन्नपूर्णा मंदिर में मिठाइयों और चावल के पहाड़ बनाए जाते हैं और छप्पन तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन अन्नपूर्णा नाम का मतलब है। लेकिन पुराने ज़माने में जिस मकसद से यह अन्नकूट मनाया जाता था, अब वह मकसद बिल्कुल नहीं रहा। अब इंद्र या गोवर्धन की पूजा नहीं होती, सिर्फ़ मिठाइयों की माला के साथ उनकी एक कॉपी होती है। ऐसा करने से पाप दूर होते हैं इस तरह गोवर्धन की पूजा करने से देवताओं, अच्छे लोगों और आम लोगों को भी इसकी पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस प्रतिपदा को वैष्णवी भी कहते हैं। जो लोग सभी इंसानों की भलाई के लिए पूजा करते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं और खुशियों और बुद्धि से भरपूर परिवारों में खुशियां लाते हैं, उनका पूरा साल खुशी से बीतता है। प्रतिपदा और अमावस्या के दौरान गायों की क्रीड़ा बहुत अच्छी मानी जाती है। उस दिन गायों को चारा खिलाने और उनकी पूजा करने, गाजे-बाजे के साथ शहर के बाहर जाने और वहां हर गाय की आरती करने से इंसान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन अन्नकूट और चिरैया गौर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में चिरैया गौर पारिवारिक प्रेम, शान और पति की लंबी उम्र की कामना का त्योहार है, जिसे शादीशुदा औरतें बड़े प्यार से मनाती हैं। अन्नकूट भी मनाया जाता है