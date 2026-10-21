धर्म डेस्‍क। हिंदू धर्म में पापाकुंशा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। पापाकुंशा का मतलब है पापों को कंट्रोल करने वाली लगाम। माना जाता है कि इस व्रत को सही रीति-रिवाजों से करने से व्यक्ति के सभी जमा हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलता है। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर की यह पहली एकादशी कब आ रही है और पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और महत्व क्या है।

पापांकुशा एकादशी हिंदू कैलेंडर का एक अहम दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने के लिए होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं, वे अपने पापों से मुक्ति पा सकते हैं और आध्यात्मिक आशीर्वाद पा सकते हैं। पाशांकुशा एकादशी को सही रीति-रिवाजों से करने से सभी जमा हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष मिलता है। यह त्योहार अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। 2026 में, पापांकुशा एकादशी गुरुवार, 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

भक्तों का यह भी मानना ​​है कि व्रत रखने से परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा करना शुभ माना जाता है। दूसरी बताई गई प्रथाओं में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना और ज़रूरतमंद लोगों को खाना और कपड़े दान करना शामिल है।

हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुसार, पापांकुशा एकादशी का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत से हज़ार अश्वमेध यज्ञों के बराबर आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। ये धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं से जुड़ी पारंपरिक मान्यताएं हैं।

पापांकुशा एकादशी 22 अक्टूबर को उदया तिथि, या सूर्योदय के समय चंद्र तिथि के आधार पर मनाई जाएगी। एकादशी तिथि 21 अक्टूबर से शुरू होगी और 22 अक्टूबर को खत्म होगी, जिससे व्रत का दिन गुरुवार होगा।

पापांकुशा एकादशी 2026 व्रत पारण का समय

पापांकुशा एकादशी का व्रत शुक्रवार, 23 अक्टूबर, 2026 को तोड़ा जाएगा।

व्रत पारण की तारीख: 23 अक्टूबर, 2026

पारण का समय: सुबह 6:21 बजे से 9:20 बजे तक

भक्तों के लिए, पापांकुशा एकादशी आध्यात्मिक शांति पाने, धार्मिक मान्यताओं पर विचार करने और अपने परिवारों के लिए सुख-समृद्धि की प्रार्थना करने का समय है।

पाषाणकुशा एकादशी 2026 पूजा विधि

एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा लें। साफ कपड़े पहनें और हाथ में जल लेकर व्रत रखें। अपने पूजा घर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर लगाएं। पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, खासकर गेंदा, अपराजिता और हरसिंगार के फूल चढ़ाएं। तुलसी के पत्ते ज़रूर चढ़ाएं। फिर, धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं।

भगवान विष्णु के मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जाप करें या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पाषाणकुशा एकादशी व्रत कथा पढ़ें या सुनें। हो सके तो रात में जागकर स्तोत्र और कीर्तन गाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। अगले दिन, 12वें दिन, शुभ मुहूर्त में ब्राह्मणों को भोजन कराने और उन्हें दान देने के बाद ही व्रत खोलें।

पापाकुंशा एकादशी 2026 का महत्व

जो भक्त श्रद्धा से यह व्रत रखता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, वह जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि भी लाता है, जिससे उसे अच्छी सेहत और लंबी उम्र मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से बिछड़े हुए लोग फिर से मिल जाते हैं, जिससे रिश्तों में प्यार और मिठास बढ़ती है।

पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा

पुराने समय में, विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक शिकारी रहता था। वह बहुत क्रूर था। उसका पूरा जीवन हिंसा, लूटपाट, शराब और पाप कर्मों में बीता। जब उसके आखिरी पल आए, तो यमराज के दूत उसे ले जाने आए। उन्होंने उससे कहा, "कल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। हम तुम्हें कल ले जाने आएंगे।" यह सुनकर शिकारी बहुत डर गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम चला गया। वह उनके पैरों पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, "हे महात्मा! मैंने जीवन भर पाप किए हैं। कृपया मुझे मेरे सभी पापों को धोने और मोक्ष पाने का तरीका बताएं।" उसके अनुरोध पर, महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पाषाणकुशा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा की सलाह के अनुसार, शिकारी ने यह व्रत रखा और अपने सभी पापों से मुक्त हो गया। इस व्रत और पूजा से वह विष्णु के धाम, विष्णुलोक गया। जब यमराज के दूतों ने यह चमत्कार देखा, तो वे शिकारी को अपने साथ लिए बिना यम के पास लौट गए।