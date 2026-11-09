तांबे के लोटे से ही सूर्य को जल क्यों चढ़ाते हैं? ज्योतिष, विज्ञान और परंपरा में छिपा है इसका महत्व

धर्म डेस्क। छठ पूजा हो या रोज सुबह की सूर्य उपासना, आपने अक्सर लोगों को तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाते देखा होगा। सुबह की पहली किरण के साथ लोटे से गिरती पानी की धार और उसके पीछे दिखाई देता सूरज, पूजा का एक खास दृश्य बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तांबे के बर्तन का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक परंपरा है या ज्योतिष में भी तांबे को सूर्य से जोड़कर देखा जाता है? दरअसल, इस परंपरा के पीछे धार्मिक आस्था, ज्योतिषीय मान्यता और पुराने समय से चली आ रही धातुओं के इस्तेमाल की परंपरा जुड़ी हुई है।

ज्योतिष में सूर्य और तांबे का क्या है संबंध? वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, नेतृत्व क्षमता और पिता का कारक माना जाता है। वहीं तांबे को सूर्य से संबंधित धातु माना गया है। इसी वजह से सूर्य की पूजा में तांबे के बर्तन का इस्तेमाल शुभ समझा जाता है।

ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना सूर्य के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का एक तरीका है। कुछ ज्योतिषाचार्य इसे कुंडली में सूर्य की स्थिति से जोड़कर भी देखते हैं। हालांकि, यह एक धार्मिक और ज्योतिषीय विश्वास है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि तांबे के लोटे से अर्घ्य देने पर कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाता है। धार्मिक परंपरा में क्यों खास है तांबे का लोटा? हिंदू पूजा-पद्धति में तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। पूजा में जल, कलश और अर्घ्य के लिए तांबे के पात्र को पवित्र माना जाता है। सूर्य को जल अर्पित करने की परंपरा में भी इसका विशेष स्थान है।