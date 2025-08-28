सुख-शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं रखती हैं ऋषि पंचमी व्रत

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। भाद्रपद शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला पर्व ऋषि पंचमी आज मनाया जाएगा। यह तिथि गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन यानी आज गुरुवार को पड़ रही है। ज्योतिषाचार्य सुनील चोपड़ा ने बताया कि ऋषि पंचमी का पर्व हर उस इंसान को याद दिलाता है, जिसने अपने जीवन में गुरु, आचार्य और ऋषियों का ऋण चुकाना है। यह दिन भक्ति, तपस्या और कृतज्ञता का पर्व है, जो भी इस दिन व्रत और पूजा करता है, उसका जीवन सुख-शांति और समृद्धि से भर जाता है। ऋषि पंचमी केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि यह पर्व गुरुओं और ज्ञान की अहमियत की याद दिलाता है। हिंदू धर्म में यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से लोगों को संतान प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है।