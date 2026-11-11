एमपी में सदियों पुरानी है महालक्ष्मी की आराधना, सिक्कों और पाषाण शिल्पों में मां के दिव्य स्वरूप

धर्म डेस्‍क। मध्य प्रदेश में महालक्ष्मी की उपासना की परंपरा सदियों पुरानी है। इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण श्यामला हिल्स स्थित राज्य संग्रहालय की दीर्घाओं में मौजूद हैं। यहां पांचवीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच की मां लक्ष्मी की दुर्लभ लाल-सफेद बलुआ पत्थर की प्रतिमाएं, तांत्रिक स्वरूप और सोने के सिक्के स्थायी रूप से प्रदर्शित हैं। पुरातत्वविद् बीके लोखंडे के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मिले ये ऐतिहासिक अवशेष मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत करते हैं।

संग्रहालय में प्रदर्शित मां लक्ष्मी के छह प्रमुख दुर्लभ ऐतिहासिक स्वरूप चंदेल और कलचुरी कालीन 10 स्वर्ण सिक्के (900 से 1200 ईस्वी) मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाले चंदेल और कलचुरी शासकों द्वारा जारी किए गए दस सोने के सिक्के यहां प्रदर्शित हैं। इन सिक्कों के अग्रभाग पर राजाओं के नाम देवनागरी लिपि में अंकित हैं, जबकि पृष्ठभाग पर द्विभुजा (दो भुजाओं वाली) मां लक्ष्मी प्रभा-मंडल (हेलो)के साथ पद्मासन में विराजित हैं। प्रतिमा के चारों ओर 13 से 15 बिंदु बने हैं। इन सिक्कों का वजन 61 से 63 ग्रेन (लगभग चार ग्राम) है।

परमार शासक नरवर्मन के 16 स्वर्ण सिक्के (13वीं सदी) मालवा के परमार राजवंश के शासक राजा नरवर्मन द्वारा जारी किए गए 16 सोने के सिक्के अत्यंत दुर्लभ हैं। इनके अग्रभाग पर राजा नरवर्मन का नाम और पृष्ठभाग पर हार पहने हुए मां लक्ष्मी का सुंदर अंकन है। उदर भाग के समीप बने दो बिंदु इनकी कलात्मकता को बढ़ाते हैं। प्रत्येक सिक्के का वजन 80 ग्रेन (लगभग 5.3 ग्राम) है। जबलपुर से प्राप्त गजलक्ष्मी की बलुआ पत्थर प्रतिमा (11वीं सदी) जबलपुर में उत्खनन के दौरान मिली गहरे लाल बलुआ पत्थर की यह प्रतिमा किसी प्राचीन मंदिर के स्तंभ का हिस्सा मानी जाती है। इसमें चार भुजाओं वाली गजलक्ष्मी ऊपरी दोनों हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। निचले दायें हाथ में रुद्राक्ष माला और बायें हाथ में कलश है। समृद्धि के प्रतीक के रूप में दो हाथी उन पर जल छिड़कते (अभिषेक करते) नजर आते हैं। प्रतिमा के शीर्ष पर सिंह का अंकन है।