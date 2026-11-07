बाल दिवस पर इंदौर में बल्ला चलाएंगे 15 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जब पूरा भारत बाल दिवस का उत्सव मनाएगा, उस दिन 15 साल के एक लड़के को देखने इंदौर होलकर स्टेडियम में इकट्ठा होगा। कैप्टन मुश्ताक अली ट्राफी टी-20 टूर्नामेंट इंदौर में 14 नवंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। पहले ही मैच में बिहार की टीम से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी अपने बल्ले की चमक बिखेरने मैदान में उतरेंगे। हालांकि इंदौर में वैभव सिर्फ एक ही मैच खेलने आएंगे।

वैभव की ही तरह सितारा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी इंदौर आ सकते हैं, लेकिन वे भी सिर्फ एक ही मैच खेल सकेंगे। इस टूर्नामेंट के इंदौर में होने वाले चरण में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, सौराष्ट्र, तमिलनाडु और रेलवे की टीमें हिस्सा लेंगी। बीसीसीआइ हर साल टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कैप्टन मुश्ताक अली की स्मृति में आयोजित कराता है। इंदौर को समूह-बी के मैचों की मेजबानी सौंपी गई है।