AB de Villiers ने रोहित-विराट के आलोचकों को बताया 'कॉकरोच', बोले- नफरत फैलाना बंद करो

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बचाव में उनके पूर्व आरसीबी साथी और साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स खुलकर सामने आए हैं।

डिविलियर्स ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग खिलाड़ियों के करियर के आखिरी चरण में बिना वजह नकारात्मकता फैलाने लगते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोग कॉकरोच की तरह अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं।