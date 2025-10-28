मेरी खबरें
    AB de Villiers ने रोहित-विराट के आलोचकों को बताया 'कॉकरोच', बोले- नफरत फैलाना बंद करो

    पूर्व साउथ अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का बचाव करते हुए आलोचकों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग खिलाड़ियों के करियर के आखिरी चरण में “कॉकरोच” की तरह नफरत फैलाने लगते हैं। डिविलियर्स ने दोनों खिलाड़ियों के योगदान को सम्मान देने की बात कही।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 12:58:37 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 12:58:37 PM (IST)
    विराट कोहली और रोहित शर्मा का एबी ने किया बचाव। (फाइल फोटो)

    1. डिविलियर्स ने विराट-रोहित की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
    2. कहा, करियर के अंत में खिलाड़ी सम्मान के हकदार हैं।
    3. आलोचकों को बताया 'कॉकरोच', फैलाते हैं नफरत।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के बचाव में उनके पूर्व आरसीबी साथी और साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स खुलकर सामने आए हैं।

    डिविलियर्स ने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग खिलाड़ियों के करियर के आखिरी चरण में बिना वजह नकारात्मकता फैलाने लगते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसे लोग कॉकरोच की तरह अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं।

    डिविलियर्स ने दिया करारा जवाब

    • अपने यूट्यूब चैनल पर एबी डिविलियर्स ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि जैसे ही खिलाड़ी अपने करियर के अंतिम दौर में पहुंचते हैं, तो कुछ लोग कॉकरोच की तरह बाहर निकल आते हैं। नफरत फैलाने लगते हैं। खिलाड़ी देश और खेल के लिए अपना सब कुछ दे चुके हैं। वे सम्मान के पात्र हैं।


  • उन्होंने आगे कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत योगदान दिया है। यह वक्त उन्हें सराहने और जश्न मनाने का है। उन्हें नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। उनमें अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है। यह उनकी आस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी से पता चलता है।

    • ऑस्ट्रेलिया सीरीज में लौटे फॉर्म में

    • हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में दोनों खिलाड़ियों को शुरुआती मैचों में खराब प्रदर्शन के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली शुरुआती दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए, जबकि रोहित शर्मा भी लय में नहीं दिखे, लेकिन तीसरे वनडे में दोनों ने शानदार वापसी की।

  • रोहित शर्मा ने 121 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि कोहली ने 74 रन बनाए। दोनों के बीच 168 रन की मजबूत साझेदारी हुई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया।

