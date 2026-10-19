दशहरे के बाद ग्वालियर में जुटेंगी मप्र की क्रिकेटर बेटियां, 23 से राज्य स्तरीय मुकाबले

डिजिटल टीम। दशहरे के बाद ग्वालियर में मध्य प्रदेश की क्रिकेटर बेटियों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, ग्वालियर की मेजबानी में 70वीं राज्य स्तरीय शालेय बालिका अंडर-19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसमें प्रदेश के 10 संभागों की टीमें हिस्सा लेंगी और खिताब के लिए जोर आजमाइश करेंगी।

सफल आयोजन की तैयारियों को लेकर जेडी ने ली बैठक