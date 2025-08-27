R Ashwin IPL Retirement: अश्विन ने IPL को कहा अलविदा, International Cricket से भी ले चुके हैं संन्यास

स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज आर अश्विन ने आईपीएल से अपने सन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने रिटारयमेंट की घोषणा की।

बता दें कि अश्विन आईपीएल में अब तक 5 अलग-अलग टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। आईपीएल से संन्यास लेते हुए उन्होंने बताया कि वह अब दुनिया के अलग-अलग फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल सकते हैं।

Special day and hence a special beginning. They say every ending will have a new start, my time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today🤓. Would like to thank all the franchisees for all the… — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) August 27, 2025

अश्विन अपनी आईपीएल पारी में अबतक 5 टीमों से खेल चुके हैं। उन्होंने अबतक 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 विकेट झटके हैं। गेंदबाजी के अतिरिक्त अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 833 रन भी बनाए हैं।