R Ashwin IPL Retirement: अश्विन ने IPL को कहा अलविदा, International Cricket से भी ले चुके हैं संन्यास

    पूर्व भारतीय गेंदबाज आर. अश्विन ने आईपीएल से रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साथ ही ट्वीट में लिखा की वे अब दुनिया भर के दूसरे फ्रेंचाइसजी में खेलेंगे। उन्होंने अपने आईपीएल करियर में 5 टीमों के लिए 221 मैच खेले हैं।

    By Roman Tiwari
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 27 Aug 2025 11:35:49 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 27 Aug 2025 11:38:06 AM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज आर अश्विन ने आईपीएल से अपने सन्यास की घोषणा कर दी है। इससे पहले अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर अपने रिटारयमेंट की घोषणा की।

    बता दें कि अश्विन आईपीएल में अब तक 5 अलग-अलग टीमों की तरफ से खेल चुके हैं। आईपीएल से संन्यास लेते हुए उन्होंने बताया कि वह अब दुनिया के अलग-अलग फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल सकते हैं।

    अश्विन अपनी आईपीएल पारी में अबतक 5 टीमों से खेल चुके हैं। उन्होंने अबतक 221 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 187 विकेट झटके हैं। गेंदबाजी के अतिरिक्त अश्विन ने अपने आईपीएल करियर में 833 रन भी बनाए हैं।

    वें अबतक 5 टीमों के लिए खेल चुके हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स। अपने रिटायरमेंट से पहले अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थें।

