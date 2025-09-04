Asia Cup 2025: 9 सितंबर से शुरू होगा एशिया कप, पाकिस्तान से कब है भारत का मैच?

स्पोर्ट्स डेस्क। मौजूदा चैंपियन भारत ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू होगा। इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जो भारत को लगातार नौवीं बार खिताब दिलाने का लक्ष्य रखेंगे।

बुमराह की वापसी और नई प्रतिभाओं को मौका टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। वह लगभग 11 महीने बाद सफेद गेंद के प्रारूप में उतरेंगे। बुमराह ने आखिरी बार 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में खेला था, जहां उन्होंने 15 विकेट लेकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है।

विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी टीम में विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन को पहली पसंद माना जा रहा है। उनके साथ जितेश शर्मा को भी एक साल बाद टीम में मौका मिला है। चयनकर्ताओं का मानना है कि दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने में सक्षम हैं। भारत का शेड्यूल भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ दुबई में करेगा। उसके बाद 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वहीं 19 सितंबर को भारत का सामना ओमान से होगा। सभी मैच रात 7:30 बजे खेले जाएंगे।