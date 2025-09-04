मेरी खबरें
    Asia Cup 2025: 9 सितंबर से शुरू होगा एशिया कप, पाकिस्तान से कब है भारत का मैच?

    एशिया कप 2025 के लिए भारत ने 15 सदस्यीय टीम घोषित की है। सूर्यकुमार यादव को कप्तान और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। जसप्रीत बुमराह की वापसी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। संजू सैमसन और जितेश शर्मा विकेटकीपर होंगे। भारत 10 सितंबर से UAE के खिलाफ अभियान शुरू करेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 01:08:01 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 01:08:01 PM (IST)
    भारत की 15 सदस्यी टीम का एलान। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. जसप्रीत बुमराह 11 महीने बाद टीम में लौटे।
    2. संजू सैमसन पहले विकल्प, जितेश शर्मा भी शामिल।
    3. भारत का पहला मुकाबला 10 सितंबर को UAE से।

    स्पोर्ट्स डेस्क। मौजूदा चैंपियन भारत ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू होगा। इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में होगी, जो भारत को लगातार नौवीं बार खिताब दिलाने का लक्ष्य रखेंगे।

    बुमराह की वापसी और नई प्रतिभाओं को मौका

    टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी। वह लगभग 11 महीने बाद सफेद गेंद के प्रारूप में उतरेंगे। बुमराह ने आखिरी बार 2024 टी20 विश्व कप फाइनल में खेला था, जहां उन्होंने 15 विकेट लेकर भारत को खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं चयनकर्ताओं ने युवा खिलाड़ियों अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है।

    विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी

    टीम में विकेटकीपर के तौर पर संजू सैमसन को पहली पसंद माना जा रहा है। उनके साथ जितेश शर्मा को भी एक साल बाद टीम में मौका मिला है। चयनकर्ताओं का मानना है कि दोनों खिलाड़ी बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने में सक्षम हैं।

    भारत का शेड्यूल

    भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को UAE के खिलाफ दुबई में करेगा। उसके बाद 14 सितंबर को हाईवोल्टेज मुकाबला पाकिस्तान से होगा। वहीं 19 सितंबर को भारत का सामना ओमान से होगा। सभी मैच रात 7:30 बजे खेले जाएंगे।

    संभावित प्लेइंग इलेवन

    भारत की संभावित XI में शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव शामिल हो सकते हैं।

