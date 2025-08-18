Asia Cup 2025: भारत बनाम पाकिस्तान का एशिया कप में कैसा है इतिहास जानिये अब तक का रिकॉर्ड

भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप आमना-सामना रिकॉर्ड: एशिया कप 2025 का आयोजन 9 से 28 सितंबर तक यूएई में होगा, जिसमें सभी की निगाहें बहुप्रतीक्षित भारत बनाम पाकिस्तान मैच पर टिकी होंगी। भारत 2023 में टूर्नामेंट के पिछले संस्करण में खिताब जीतकर गत विजेता के रूप में टूर्नामेंट में उतरेगा। भारत और पाकिस्तान को मेजबान यूएई और ओमान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है।

ये कट्टर प्रतिद्वंद्वी 14 सितंबर को दुबई में आमने-सामने होंगे, और अगर दोनों टीमें सुपर 4 चरण और फाइनल में पहुंचती हैं तो दोनों टीमें तीन बार तक भिड़ सकती हैं। टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें दो समूहों में विभाजित किया गया है, और वे प्रतिष्ठित खिताब के लिए 19 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। गत विजेता भारत एशिया कप क्रिकेट इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसने आठ बार खिताब जीता है। एशिया कप 2025 टी20 प्रारूप में खेला जाएगा।

श्रीलंका ने 2022 में आखिरी बार टी20 प्रारूप में खेले गए एशिया कप का खिताब जीता था, जब उसने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। इस बार, दोनों देशों के बीच हाल ही में हुए सीमा पार संघर्षों को देखते हुए, भारत बनाम पाकिस्तान मैच की चर्चा चरम पर होगी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच यह पहली मुलाकात होगी। कुल मिलाकर, पाकिस्तान टेस्ट और एकदिवसीय मैचों में आमने-सामने की बढ़त में है, भारत ने टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप में अपना दबदबा बनाए रखा है। आइए एशिया कप इतिहास में भारत बनाम पाकिस्तान के आमने-सामने के रिकॉर्ड पर एक नज़र डालते हैं। एशिया कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान का 18 मैचों में आमना-सामना हुआ है।