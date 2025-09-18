मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Asia Cup 2025 PAK vs UAE: आखिर क्यों बॉयकॉट के फैसले से पलटा पाकिस्तान, जानिए PCB ने क्या कहा

    एशिया कप 2025 के PAK vs UAE मैच से पहले पाकिस्तान ने नो-हेंडशेक विवाद को लेकर मैच का बॉयकॉट करने का फैसला लिया था, लेकिन मैच से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान की टीम ने अपना फैसला बदला और मैच खेलने आ गई। इसे लेकर पीसीबी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जानिए पीसीबी ने क्या कहा।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 02:45:54 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 02:47:13 PM (IST)
    Asia Cup 2025 PAK vs UAE: आखिर क्यों बॉयकॉट के फैसले से पलटा पाकिस्तान, जानिए PCB ने क्या कहा
    पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने का अपना फैसला बदला

    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: एशिया कप 2025 के दौरान 14 सितंबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच के दौरान नो-हैंडशेक विवाद के बाद बुधवार को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एशिया कप के 10 वें मैच के दौरान पहले पाकिस्तान की टीम ने लंबे समय तक होटल से बाहर निकलने से ही इनकार कर दिया था। ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम शायद मैच का बॉयकॉट कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

    दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच से पहले नो-हैंडशेक विवाद ने तूल पकड़ लिया था। इसे लेकर पीसीबी की ओर से कह दिया गया था कि यदि मैच के रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा, तो पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट का वॉयकॉट करेगी। लेकिन पाकिस्तान की टीम अंत में अपने बॉयकॉट के फैसले से पलटी और यूएई के खिलाफ मैच खेलने के लिए मैदान में उतरी।

    वहीं, मैच के बाद पीसीबी की ओर से मैच को बॉयकॉट नहीं करने का कारण बताया गया। पीसीबी और एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी ने इस संबंध में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कहा कि

    "14 सितंबर से यह विवाद चल रहा है। हमें मैच रेफरी की भूमिका पर आपत्ति थी। कुछ समय पहले रेफरी ने कोच, कप्तान और मैनेजर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये घटना (नो-हैंडशेक) नहीं होनी चाहिए थी। हमने आईसीसी से पहले भी आचार संहिता का उल्लंघन करने की जांच की भी मांग की थी।"

    उन्होंने आगे कहा, "हम मानते हैं कि राजनीति और खेल को अलग रखना चाहिए। यह सिर्फ खेल है और खेल ही रहना चाहिए। अगर बॉयकॉट करना पड़ता तो यह बहुत बड़ा फैसला होता। इसमें प्रधानमंत्री, सरकारी अधिकारी और कई बड़े लोग शामिल थे। मैंने सेठी साहब और रमीज राजा से भी रिक्वेस्ट की। हमें सबका समर्थन मिला लेकिन हमने हालात पर नजर रखी।"

    आईसीसी ने जारी किया ओपन लेटर

    बता दें कि आईसीसी ने भी इसे लेकर एक ओपन लेटर जारी किया। जिसमें लिखा गया है कि पीसीबी की ओर से दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में मिली जानकारी के आधार पर जांच कराई गई थी। लेकिन उसके साथ कोई अन्य दस्तावेज जारी नहीं किए गए थे। आईसीसी ने कहा कि पीसीबी के पास पूरा मौका था कि वह अपनी टीम के खिलाड़ियों का बयान भी रिपोर्ट में दर्ज करवा सकती थी, लेकिन उनकी ओर से ऐसा नहीं किया गया। आईसीसी ने कहा कि मैच रेफरी की ओर से किसी प्रकार की गलती नहीं हई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.