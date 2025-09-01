मेरी खबरें
    Asia cup 2025: क्या संजू सैमसन का मिडल ऑर्डर में खेलना टीम इंडिया के लिए होगा फायदेमंद?

    एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के सामने एक बड़ा सवाल है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन या जितेश शर्मा कौन बेहतर है? चयनकर्ताओं ने दोनों को शामिल किया है, लेकिन प्लेइंग 11 में केवल एक ही जगह बना पाएगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 02:43:00 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 02:43:42 PM (IST)
    संजू सैमसन या जितेश शर्मा कौन होगा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. एशिया कप 2025 में भारत का अभियान 10 सितंबर से।
    2. संजू सैमसन बनाम जितेश शर्मा, विकेटकीपर चयन पर बहस।
    3. सैमसन ओपनिंग में मजबूत, मिडिल ऑर्डर में कमजोर।

    स्पोर्ट्स डेस्क। Asia Cup 2025: भारत की टीम 10 सितंबर से शुरू होने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) में अपनी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीम में इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका संजू सैमसन या जितेश शर्मा में से कौन निभाएगा?

    चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय स्क्वॉड में दो विकेटकीपरों को शामिल किया है, लेकिन प्लेइंग XI में केवल एक के लिए जगह होगी। इसको लेकर बहस तेज हो गई है।

    संजू सैमसन की स्थिति पर सवाल

    संजू सैमसन पिछले साल से बांग्लादेश सीरीज के बाद से टी20 टीम में नियमित रूप से शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल की वापसी और उनके ओपनिंग स्लॉट पर जगह पक्की होने से सैमसन की भूमिका असमंजस में पड़ गई है। गिल के ओपन करने से सैमसन को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, जहां उनका प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा है।

    आईपीएल 2025 में चोटों से जूझने के बावजूद सैमसन ने 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा।

    आकाश चोपड़ा का विश्लेषण

    पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम प्रबंधन की उलझन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन पहले दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज खेली थी। उन्होंने पिछले 12 मैचों में तीन शतक लगाए हैं। ओपनर के तौर पर उनके आंकड़े 6000 से ज्यादा रन, 140 का स्ट्राइक रेट और 33 की औसत बेहद शानदार हैं ।

    चोपड़ा ने साफ किया कि मिडिल ऑर्डर में सैमसन का रिकॉर्ड कमजोर है। नंबर 4 से 7 तक खेले 98 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 126 और औसत 20 रहा है।

    मिडिल ऑर्डर में संघर्ष

    केरल क्रिकेट लीग में सैमसन ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए अस्थिर प्रदर्शन किया। बाद में ओपनिंग में वापसी करके 42 गेंदों में शतक जड़ा। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने टी20 में सिर्फ 5 बार नंबर 5 पर खेला है और 62 रन ही बनाए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उन्होंने नंबर 5 पर सिर्फ तीन बार बल्लेबाजी की और कुल 34 रन ही बनाए।

    जितेश शर्मा की चुनौती

    जितेश शर्मा का प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। उन्होंने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए पहला खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका स्ट्राइक रेट 176.35 रहा और उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में शानदार फिनिशर की भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें सैमसन पर तरजीह दी जा सकती है।

    भविष्य की तस्वीर

    आकाश चोपड़ा ने यह भी संकेत दिया कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए संजू सैमसन और जितेश शर्मा के अलावा ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत भी विकल्प हो सकते हैं। फिलहाल हालांकि एशिया कप 2025 में यही तय करेगा कि टीम मिडिल ऑर्डर में एक फिनिशर को चुनती है या ओपनिंग के लिए बैकअप कीपर-बल्लेबाज।

    भारत की एशिया कप 2025 टीम

    मुख्य स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    स्टैंडबाय: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

