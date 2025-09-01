Asia cup 2025: क्या संजू सैमसन का मिडल ऑर्डर में खेलना टीम इंडिया के लिए होगा फायदेमंद?

स्पोर्ट्स डेस्क। Asia Cup 2025: भारत की टीम 10 सितंबर से शुरू होने वाले महाद्वीपीय टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) में अपनी अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीम में इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज की भूमिका संजू सैमसन या जितेश शर्मा में से कौन निभाएगा?

चयनकर्ताओं ने 15 सदस्यीय स्क्वॉड में दो विकेटकीपरों को शामिल किया है, लेकिन प्लेइंग XI में केवल एक के लिए जगह होगी। इसको लेकर बहस तेज हो गई है। संजू सैमसन की स्थिति पर सवाल संजू सैमसन पिछले साल से बांग्लादेश सीरीज के बाद से टी20 टीम में नियमित रूप से शामिल किए जा रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल की वापसी और उनके ओपनिंग स्लॉट पर जगह पक्की होने से सैमसन की भूमिका असमंजस में पड़ गई है। गिल के ओपन करने से सैमसन को मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी पड़ सकती है, जहां उनका प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा है।

आईपीएल 2025 में चोटों से जूझने के बावजूद सैमसन ने 140 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए थे। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। आकाश चोपड़ा का विश्लेषण पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर टीम प्रबंधन की उलझन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन पहले दावेदार हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज खेली थी। उन्होंने पिछले 12 मैचों में तीन शतक लगाए हैं। ओपनर के तौर पर उनके आंकड़े 6000 से ज्यादा रन, 140 का स्ट्राइक रेट और 33 की औसत बेहद शानदार हैं । चोपड़ा ने साफ किया कि मिडिल ऑर्डर में सैमसन का रिकॉर्ड कमजोर है। नंबर 4 से 7 तक खेले 98 मैचों में उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 126 और औसत 20 रहा है। मिडिल ऑर्डर में संघर्ष केरल क्रिकेट लीग में सैमसन ने नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए अस्थिर प्रदर्शन किया। बाद में ओपनिंग में वापसी करके 42 गेंदों में शतक जड़ा। आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने टी20 में सिर्फ 5 बार नंबर 5 पर खेला है और 62 रन ही बनाए हैं। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी उन्होंने नंबर 5 पर सिर्फ तीन बार बल्लेबाजी की और कुल 34 रन ही बनाए।