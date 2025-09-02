मेरी खबरें
    Asia Cup 2025: सावधान टीम इंडिया! भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ये 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, रहना होगा अलर्ट

    Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की मेजबानी में खेले जाने वाले एशिया कप-2025 में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी। दो चिर प्रतिद्वंदियों के बीच ये मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। यूं तो भारत का पलड़ा इस मैच में भारी है लेकिन पाकिस्तान को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 02 Sep 2025 07:29:27 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 02 Sep 2025 07:29:27 PM (IST)
    भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ये खिलाड़ी।

    HighLights

    1. एशिया कप में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान
    2. 14 सितंबर को टकाराएंगे दो चिर प्रतिद्वंदी
    3. पहलगाम के बाद पहली बार दोनों टीमों का सामना

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप-2025 में भारत और पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारत में विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जिसकी वजह पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है। इसके बावजूद बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि मुकाबला तय समय पर ही होगा। कागजों पर भारतीय टीम इस समय पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में पलड़ा कभी भी पलट सकता है।

    पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली। दोनों लंबे वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ माने जाते रहे हैं, लेकिन हालिया खराब फॉर्म की वजह से चयन से बाहर हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं। आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में...

    पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी बन सकते हैं खतरा

    हसन नवाज

    इस साल टी20 डेब्यू करने वाले हसन नवाज ने शुरुआत भले ही खराब की थी, लेकिन तीसरे ही मैच में शतक लगाकर सबको चौंका दिया। 16 मुकाबलों के बाद उनका स्ट्राइक रेट 174.13 है, जो किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती साबित हो सकता है।

    सैम अयूब

    पाकिस्तान क्रिकेट का नया चेहरा कहे जाने वाले सैम अयूब अभी तक भारत के खिलाफ नहीं खेले हैं। 38 टी20 मैचों में उन्होंने 138.73 की स्ट्राइक रेट से 788 रन बनाए हैं। उनके शॉट खेलने का अंदाज़ उन्हें खतरनाक बनाता है। साथ ही वह पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी डालते हैं।

    मोहम्मद हारिस

    बाबर और रिजवान की गैरमौजूदगी में हारिस को टॉप ऑर्डर में ज्यादा मौके मिल रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक जमाकर अपनी क्षमता साबित की थी। हालांकि हाल में वह लय से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़े मैचों में उनका बल्ला चल सकता है।

    सूफियान मुकीम

    यूएई की पिचें स्पिनरों को खूब मदद देती हैं और यही वजह है कि सूफियान मुकीम पर सबकी नजरें होंगी। उन्हें अभी तक ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मौके नहीं मिले हैं, लेकिन अनजान चेहरा होने का फायदा वे भारत के खिलाफ उठा सकते हैं।

    अबरार अहमद

    राइट-आर्म स्पिनर अबरार अहमद पहले ही अपनी फिरकी का कमाल दिखा चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी-2025 में शुभमन गिल को बोल्ड कर उन्होंने सबको चौंका दिया था। एक बार फिर उनकी रहस्यमयी गेंदबाजी भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है।

