Asia Cup 2025: सावधान टीम इंडिया! भारत के लिए सिरदर्द बन सकते हैं ये 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी, रहना होगा अलर्ट

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप-2025 में भारत और पाकिस्तान का हाईवोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारत में विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जिसकी वजह पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है। इसके बावजूद बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि मुकाबला तय समय पर ही होगा। कागजों पर भारतीय टीम इस समय पाकिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में पलड़ा कभी भी पलट सकता है।

पाकिस्तान ने एशिया कप के लिए अपनी स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह रही कि टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली। दोनों लंबे वक्त तक पाकिस्तान क्रिकेट की रीढ़ माने जाते रहे हैं, लेकिन हालिया खराब फॉर्म की वजह से चयन से बाहर हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत के खिलाफ बड़ा खतरा बन सकते हैं। आइए जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में...

पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी बन सकते हैं खतरा हसन नवाज इस साल टी20 डेब्यू करने वाले हसन नवाज ने शुरुआत भले ही खराब की थी, लेकिन तीसरे ही मैच में शतक लगाकर सबको चौंका दिया। 16 मुकाबलों के बाद उनका स्ट्राइक रेट 174.13 है, जो किसी भी गेंदबाज के लिए चुनौती साबित हो सकता है। सैम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का नया चेहरा कहे जाने वाले सैम अयूब अभी तक भारत के खिलाफ नहीं खेले हैं। 38 टी20 मैचों में उन्होंने 138.73 की स्ट्राइक रेट से 788 रन बनाए हैं। उनके शॉट खेलने का अंदाज़ उन्हें खतरनाक बनाता है। साथ ही वह पार्ट टाइम ऑफ स्पिन भी डालते हैं।