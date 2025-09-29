मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Asia Cup 2025 Final: भारत ने जीत के बाद की पाकिस्तान की बेज्जती, नहीं लिए अवॉर्ड्स और ट्रॉफी

    एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने चौंकाने वाला कदम उठाया। टीम इंडिया ने अपने अवॉर्ड्स लेने से इंकार कर दिया। इसका कारण एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बताए जा रहे हैं।

    By Akash Pandey
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Sep 2025 02:07:45 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 29 Sep 2025 03:20:11 AM (IST)
    Asia Cup 2025 Final: भारत ने जीत के बाद की पाकिस्तान की बेज्जती, नहीं लिए अवॉर्ड्स और ट्रॉफी
    भारत ने जीत के बाद की पाकिस्तान की बेज्जती

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने चौंकाने वाला कदम उठाया। टीम इंडिया ने अपने अवॉर्ड्स लेने से इंकार कर दिया। इसका कारण एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बताए जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और फाइनल जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली।

    यह खबर अपडेट हो रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.