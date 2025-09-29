Asia Cup 2025 Final: भारत ने जीत के बाद की पाकिस्तान की बेज्जती, नहीं लिए अवॉर्ड्स और ट्रॉफी

स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 जीतने के बाद भारतीय टीम ने चौंकाने वाला कदम उठाया। टीम इंडिया ने अपने अवॉर्ड्स लेने से इंकार कर दिया। इसका कारण एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बताए जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था और फाइनल जीतने के बाद नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली।