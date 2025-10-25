इंदौर में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला, जो जीतेगा उसकी भारत से होगी टक्कर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का पड़ाव अब अपने निर्णायक दौर की ओर है। इंदौर में भी इस वैश्विक टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला शनिवार को खेल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में चौथे क्रम की भारतीय टीम से भिड़ेगी।

दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, इसलिए परिणाम खास मायने नहीं रखेगा। मगर फिर भी दोनों टीमें मैच जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी क्योंकि दोनों की चाहत तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम छह मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है।

पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच वर्षा से धुल गया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले मैच में करारी हार के बाद से लगातार पांच मैच जीत चुकी है। टीम के छह मैचों से 10 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए इंदौर का होलकर स्टेडियम नया नहीं है। दोनों ही टीमें यहां मैच जीत चुकी हैं। स्थानीय परिस्थितियों से अभ्यस होने का दोनों को समान फायदा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान विश्व कप में टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया। जो मैच जीते भी हैं, उनमें प्रदर्शन प्रभावी रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी टीम भी बहुत पीछे नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार मिली थी।