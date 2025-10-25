मेरी खबरें
    By Sameer Deshpande
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 10:50:00 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 10:57:17 AM (IST)
    इंदौर में आज ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला, जो जीतेगा उसकी भारत से होगी टक्कर
    दोनों टीमों की खिलाड़ी ने शुक्रवार को जमकर अभ्यास किया।

    1. ऑस्ट्रेलिया की टीम छह मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है।
    2. दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले मैच में करारी हार के बाद से लगातार 5 मैच जीत चुकी है।
    3. दोनों टीमों के बीच हुए पिछले पांच मैचों में से चार आस्ट्रेलिया ने जीते हैं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का पड़ाव अब अपने निर्णायक दौर की ओर है। इंदौर में भी इस वैश्विक टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला शनिवार को खेल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें आमने-सामने होंगी। इस मैच की विजेता टीम सेमीफाइनल में चौथे क्रम की भारतीय टीम से भिड़ेगी।

    दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, इसलिए परिणाम खास मायने नहीं रखेगा। मगर फिर भी दोनों टीमें मैच जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगी क्योंकि दोनों की चाहत तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने की होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम छह मैचों में 11 अंकों के साथ तालिका में पहले स्थान पर है। टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया है।


    पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच वर्षा से धुल गया था। वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम पहले मैच में करारी हार के बाद से लगातार पांच मैच जीत चुकी है। टीम के छह मैचों से 10 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए इंदौर का होलकर स्टेडियम नया नहीं है। दोनों ही टीमें यहां मैच जीत चुकी हैं। स्थानीय परिस्थितियों से अभ्यस होने का दोनों को समान फायदा मिलेगा।

    ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

    ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान विश्व कप में टीम ने अब तक कोई मैच नहीं गंवाया। जो मैच जीते भी हैं, उनमें प्रदर्शन प्रभावी रहा है। हालांकि दक्षिण अफ्रीकी टीम भी बहुत पीछे नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अपने पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार मिली थी।

    इसके बाद टीम ने गजब का सुधार करते हुए सभी टीमों को हराया। दोनों टीमों के बीच हुए पिछले पांच मैचों में से चार आस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इसमें पिछली टक्कर फरवरी 2024 को हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच डीएलएस पद्धति से 110 रनों से जीता था।

    अभ्यास में तैयारियों को परखा

    दोनों ही टीमों ने शुक्रवार को कड़ा अभ्यास करते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक अभ्यास में जुटी। इस दौरान खिलाड़ियों ने बड़े शाट खेलने का अभ्यास किया। उम्मीद की जा रही है कि टीम दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजीक्रम को देखते हुए बड़ा स्कोर बनाने की योजना से उतरेगी। इसके बाद शाम को छह से नौ बजे तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने कृत्रिम रोशनी में अभ्यास किया।

    दोनों टीम

    ऑस्ट्रलिया : एलिसा हीली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, एलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहलिया मक्ग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलीसे पेरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जार्जिया वोल, जार्जिया वेयरहेम।

    दक्षिण अफ्रीका : लारा वूल्वार्ट (कप्तान), एनेके बोश, तज्मिन ब्रिट्स, नादिने डी क्लेर्क, एनेरी डेर्कसन, सिनालो जाफ्ता, मेरिजेन काप, एयाबोंगा खाका, मसाबाटा क्लास, सुन लस, कराबो मेसो, नोनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंदुमिसो शांगासे, चोल ट्रायोन।

