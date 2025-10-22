ICC Women's World Cup: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शीर्ष स्थान की जंग आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में

समीर देशपांडे, नईदुनिया, इंदौर। चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जब बुधवार को आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में होलकर स्टेडियम में उतरेंगी, तो दोनों ही टीमों की नजरें मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने पर रहेंगी। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकीं हैं। होलकर स्टेडियम में बुधवार को रोमांचक मैच की दावत देखने मिलेगी, जब सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और चार बार की चैंपियन इंग्लैंड आमने-सामने होंगी।

इस मैच को सेमीफाइनल या फाइनल की तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में जबर्दस्त खेल दिखाया है। दोनों ही टीमों ने अभी तक पांच मैचों में चार मैच जीते हैं जबकि एक मैच वर्षा से रुक गया था। दोनों के ही समान नौ अंक हैं। ऐसे में जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह तालिका में शीर्ष पर पहुंचेगी। इस अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है।

पिछले लगातार दो मैचों में शतक लगाने वाली कप्तान और विकेटकीपर एलीसे हिली की मांसपेशियों में शनिवार को अभ्यास के दौरान खिंचाव आ गया था। इस कारण वह मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। उनकी अनुपस्थिति में उपकप्तान ताहलिया मक्ग्राथ टीम की कप्तानी करेंगी। जबकि बेथ मूनी विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगी। अंतिम एकादश में उनके स्थान पर जार्जिया वोल को शामिल किया जा सकता है। स्पिन के साथ तेज गेंदबाजों का सामना अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें लंबे समय तक बल्लेबाजी का अभ्यास करते देखा गया। इस दौरान उन्होंने स्पिन के साथ तेज गेंदबाजों का भी सामना किया। वोल ने पिछले वर्ष की शुरुआत में भारत के खिलाफ पदार्पण किया और अपने दूसरे ही मैच में शतक जड़ा था। ऐसे ही पिछले मैच में सोफी मोलिनेक्स और किम गार्थ की भी अंतिम एकादश में वापसी करेंगी, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में विश्राम दिया गया था। पिछले कुछ समय के रिकार्ड को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है।