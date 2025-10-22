मेरी खबरें
    ICC Women's World Cup: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शीर्ष स्थान की जंग आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में

    ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में रोमांचक मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी हैं, लेकिन इस मैच को जीतकर वे अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेंगी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तान एलीसे हिली चोट के कारण मैच से बाहर हैं, उनकी जगह ताहलिया मक्ग्राथ कप्तानी करेंगी।

    By Sameer Deshpande
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 12:45:19 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 12:53:14 PM (IST)
    इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जमकर अभ्यास किया। नेट्स के दौरान ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड टीम की खिलाड़ी। फोटो - राजू पवार

    HighLights

    1. दोनों ही टीमों ने अभी तक पांच मैचों में चार मैच जीते हैं जबकि एक मैच बारिश से रुक गया था।
    2. दोनों के ही समान नौ अंक हैं, ऐसे में जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह तालिका में शीर्ष पर पहुंचेगी।
    3. सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और चार बार की चैंपियन इंग्लैंड आज इंदौर में आमने-सामने होंगी।

    समीर देशपांडे, नईदुनिया, इंदौर। चिर-प्रतिद्वंद्वी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें जब बुधवार को आईसीसी महिला विश्व कप के मैच में होलकर स्टेडियम में उतरेंगी, तो दोनों ही टीमों की नजरें मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करने पर रहेंगी। दोनों ही टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकीं हैं। होलकर स्टेडियम में बुधवार को रोमांचक मैच की दावत देखने मिलेगी, जब सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और चार बार की चैंपियन इंग्लैंड आमने-सामने होंगी।

    इस मैच को सेमीफाइनल या फाइनल की तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच फिर से मुकाबला हो सकता है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में जबर्दस्त खेल दिखाया है। दोनों ही टीमों ने अभी तक पांच मैचों में चार मैच जीते हैं जबकि एक मैच वर्षा से रुक गया था। दोनों के ही समान नौ अंक हैं। ऐसे में जो भी टीम यह मैच जीतेगी वह तालिका में शीर्ष पर पहुंचेगी। इस अहम मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका लगा है।


    पिछले लगातार दो मैचों में शतक लगाने वाली कप्तान और विकेटकीपर एलीसे हिली की मांसपेशियों में शनिवार को अभ्यास के दौरान खिंचाव आ गया था। इस कारण वह मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगी। उनकी अनुपस्थिति में उपकप्तान ताहलिया मक्ग्राथ टीम की कप्तानी करेंगी। जबकि बेथ मूनी विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगी। अंतिम एकादश में उनके स्थान पर जार्जिया वोल को शामिल किया जा सकता है।

    स्पिन के साथ तेज गेंदबाजों का सामना

    अभ्यास सत्र के दौरान उन्हें लंबे समय तक बल्लेबाजी का अभ्यास करते देखा गया। इस दौरान उन्होंने स्पिन के साथ तेज गेंदबाजों का भी सामना किया। वोल ने पिछले वर्ष की शुरुआत में भारत के खिलाफ पदार्पण किया और अपने दूसरे ही मैच में शतक जड़ा था। ऐसे ही पिछले मैच में सोफी मोलिनेक्स और किम गार्थ की भी अंतिम एकादश में वापसी करेंगी, जिन्हें बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में विश्राम दिया गया था। पिछले कुछ समय के रिकार्ड को देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है।

    इंग्लैंड को पिछले पांच मैचों में से चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर पिछली बार वनडे में 18 जुलाई 2023 को जीत दर्ज की थी। हालांकि उसके लिए इस मैदान पर इस रिकार्ड को बेहतर करने का मौका रहेगा।

    इस टूर्नामेंट में उसने कई करीबी मैचों में अपना संयम बरकरार रखते हुए जीत दर्ज की थी। ऐसा ही मैच में इसी मैदान पर इंग्लैंड ने मेजबान भारत को चार रनों से हराया था। मैच में हीथर नाइट ने शतक बनाते हुए फार्म में वापसी की थी। इंग्लैंड के पिछले मैच की अंतिम एकादश में बदलाव की संभावना कम ही है।

    टीमें

    ऑस्ट्रेलिया

    एलीसा हिली (कप्तान), डार्सी ब्राउन, एश्ले गार्डनर, किम गार्थ, हीथर ग्राहम, एलाना किंग, फोबे लिचफील्ड, ताहिला मक्ग्राथ, सोफी मोलिनेक्स, बेथ मूनी, एलीसे पैरी, मेगन शट, एनाबेल सदरलैंड, जार्जिया वोल, जार्जिया वेयरहाम।

    इंग्लैंड

    नैट स्कीवर-ब्रंट (कप्तान), एम एर्लोट, टैमी बेमोंट, लारेन बेल, एलीसे कैपसी, चार्ली डीन, सोफिया एक्लेस्टोन, लारेन फिलर, सारा ग्लेन, एमी जोंस, हीथर नाइट, एमा लैंब, लिनसे स्मिथ, डैनी वाट-हाज।

    • 4 रन दूर है नैट स्कीवर-ब्रंट वनडे विश्व कप में एक हजार रन पूरे करने से। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह इंग्लैंड की तीसरी खिलाड़ी बन जाएंगी।

    • 2 विकेट की जरूरत है सोफिया एक्लेस्टोन को वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की दूसरी सबसे सफल गेंदबाज बनने से। जैनी गन के 136 विकेट हैं जबकि एक्लेस्टोन के 135 विकेट हैं।

