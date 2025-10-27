Virat Kohli और Rohit Sharma की आखिरी पारी देख ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हुए इमोशनल, Video में रोते दिखे

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे खेला, जिसमे दोनों महान बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाई। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया, लेकिन विराट-रोहित की इस धमाकेदार पारी ने फैंस को इमोशनल कर दिया।