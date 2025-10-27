मेरी खबरें
    सिडनी वनडे में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने शानदार 168 रनों की साझेदारी कर टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाई। इस मैच के बाद ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर दोनों के आखिरी मैच की बात पर भावुक हो गए। रोहित-कोहली की जोड़ी ने फैंस को पुराने सुनहरे दिन याद दिला दिए।

    Mon, 27 Oct 2025 11:50:00 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 27 Oct 2025 11:47:25 AM (IST)
    Virat Kohli और Rohit Sharma की आखिरी पारी देख ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर हुए इमोशनल, Video में रोते दिखे
    विराट-रोहित को खेलता देख भावुक हुआ कमेंटेटर। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. सिडनी वनडे में रोहित-कोहली की 168 रनों की साझेदारी।
    2. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया।
    3. ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर रोहित-कोहली पर हुए भावुक।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे खेला, जिसमे दोनों महान बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 168 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाई। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया, लेकिन विराट-रोहित की इस धमाकेदार पारी ने फैंस को इमोशनल कर दिया।

    रोहित-कोहली के ‘लास्ट शो’ पर कमेंटेटर हुए भावुक

    • मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर रोहित-कोहली के आखिरी मैच को लेकर भावुक नजर आए। रिपोर्ट्स के अनुसार, SEN क्रिकेट पर एक कॉमेंटेटर मैदान पर मौजूद दोनों बल्लेबाजों की तारीफ कर रहे थे।


  • इस दौरान पीछे खड़े एक अन्य कमेंटेटर की आंखों में आंसू झलकने लगे। फैंस का कहना है कि दोनों भारतीय दिग्गजों को ऑस्ट्रेलिया की धरती पर आखिरी बार साथ खेलते देखना एक इमोशनल पल था।

    • ये वीडियो देखें

    रोहित और कोहली का बयान

    • मैच के बाद रोहित शर्मा ने कहा कि सिडनी में खेलना हमेशा खास रहता है। 2008 की यादें ताजा हो गईं। पता नहीं हम फिर ऑस्ट्रेलिया आएंगे या नहीं, लेकिन हमने अपने क्रिकेट का खूब आनंद लिया।

    • विराट कोहली ने कहा कि हमने हमेशा परिस्थितियों को समझकर खेला है। बड़ी साझेदारियां ही मैच का रुख बदल देती हैं। हमें इस देश में आना और यहां खेलना बहुत पसंद है। इस भावुक लम्हे ने फैंस और क्रिकेट जगत को याद दिलाया कि रोहित-कोहली की जोड़ी फैंस के लिए कितनी मायने रखती है।

