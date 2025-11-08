टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! ऋषभ पंत को लगी चोट, खेलने पर गहराया संकट

स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्हें चोट लग गई है, जिससे उनकी वापसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

बल्लेबाजी के दौरान लगी चोट साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पंत बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्हें मैच के दौरान गेंद एक बार बाएं हाथ में और फिर ग्रोइन एरिया में लगी।

उसके बाद दर्द बढ़ने पर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने आए। अभी तक बीसीसीआई ने उनकी चोट पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पहले भी चोट के कारण हुए थे बाहर इससे पहले इंग्लैंड दौरे के चौथे टेस्ट के दौरान भी पंत चोटिल हो गए थे। उस समय उनके पैर की उंगली में गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते वह तीन महीने तक मैदान से दूर रहे। इसी वजह से वह वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए थे।