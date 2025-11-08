मेरी खबरें
    टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! ऋषभ पंत को लगी चोट, खेलने पर गहराया संकट

    ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में फिर चोटिल हो गए हैं। बल्लेबाजी के दौरान उनके हाथ और ग्रोइन में गेंद लगी। इससे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में उनके खेलने पर संशय बढ़ गया है। बीसीसीआई ने अभी उनकी चोट पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 01:14:35 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 01:22:08 PM (IST)
    ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर चिंतित टीम इंडिया। (फोटो- एजेंसी)

    HighLights

    1. हाथ और ग्रोइन में लगी गंभीर चोट।
    2. टेस्ट सीरीज में खेलने पर संशय बरकरार।
    3. पहले भी उंगली की चोट से रहे बाहर।

    स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्हें चोट लग गई है, जिससे उनकी वापसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।

    बल्लेबाजी के दौरान लगी चोट

    • साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन पंत बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्हें मैच के दौरान गेंद एक बार बाएं हाथ में और फिर ग्रोइन एरिया में लगी।

    • उसके बाद दर्द बढ़ने पर उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने आए। अभी तक बीसीसीआई ने उनकी चोट पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

    पहले भी चोट के कारण हुए थे बाहर

    इससे पहले इंग्लैंड दौरे के चौथे टेस्ट के दौरान भी पंत चोटिल हो गए थे। उस समय उनके पैर की उंगली में गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते वह तीन महीने तक मैदान से दूर रहे। इसी वजह से वह वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए थे।


    पहले मैच में दिखाया था दम

    लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद जब पंत ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस हासिल की, तो उन्हें साउथ अफ्रीका-ए सीरीज में मौका दिया गया। पहले मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 113 गेंदों में 90 रन बनाए थे, जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल थे।

    टीम इंडिया की बढ़ी चिंता

    अब देखना होगा कि क्या ऋषभ पंत समय रहते फिट हो पाएंगे या नहीं। अगर, वह साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वह टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।

