टीम इंडिया के लिए बुरी खबर! ऋषभ पंत को लगी चोट, खेलने पर गहराया संकट

स्पोर्ट्स डेस्क। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया था, लेकिन साउथ अफ्रीका-ए के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्हें चोट लग गई है, जिससे उनकी वापसी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
इससे पहले इंग्लैंड दौरे के चौथे टेस्ट के दौरान भी पंत चोटिल हो गए थे। उस समय उनके पैर की उंगली में गंभीर चोट लगी थी, जिसके चलते वह तीन महीने तक मैदान से दूर रहे। इसी वजह से वह वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो गए थे।
लंबे रिहैबिलिटेशन के बाद जब पंत ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस हासिल की, तो उन्हें साउथ अफ्रीका-ए सीरीज में मौका दिया गया। पहले मैच में उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 113 गेंदों में 90 रन बनाए थे, जिसमें 11 चौके और चार छक्के शामिल थे।
अब देखना होगा कि क्या ऋषभ पंत समय रहते फिट हो पाएंगे या नहीं। अगर, वह साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर होते हैं, तो टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि वह टेस्ट फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं।