    बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों के चलते T20 World Cup 2026 में भारत में मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। बीसीबी ने ICC को औपचारिक मेल भेजकर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 04 Jan 2026 06:20:38 PM (IST)Updated Date: Sun, 04 Jan 2026 06:35:20 PM (IST)
    पाकिस्तान की राह पर चली बांग्लादेश टीम, T20 World Cup 2026 के मैच अब भारत नहीं, इस देश में होंगे!
    BCB ने टी20 विश्व कप 2026 में भारत में मैच नहीं खेलने का निर्णय लिया। (Image: AI Generated)

    1. बांग्लादेश टी20 विश्व कप 2026 में भारत नहीं जाएगी
    2. मुस्तफिजुर रहमान को KKR से किया बाहर
    3. ICC को भेजा औपचारिक मेल, नहीं मिला कोई जवाब

    स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को घोषणा की कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगी। यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालिया नीति की तरह ही सामने आया है। इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि बांग्लादेश टीम अपने विश्व कप के मुकाबले कहां खेलेगी।

    भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से T20 World Cup 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की तरह ही बांग्लादेश टीम भी अब भारत में मैच नहीं खेलेगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि बांग्लादेश अपनी सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी।


    बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। BCB ने ICC को एक औपचारिक मेल भेजा है, जिसमें कहा गया कि "सुरक्षा कारणों से टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।" इससे पहले तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर कर दिया गया।

    रविवार को बीसीबी की बैठक में 17 निदेशकों ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश टीम टी20 विश्व कप 2026 में भारत में कोई भी मैच नहीं खेलेगी। बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि अनुबंध होने के बावजूद यदि कोई खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं खेल सकता, तो टीम के लिए भारत जाना सुरक्षित नहीं है।

    मैच तारीख
    बांग्लादेश बनाम वेस्टइंडीज 7 फरवरी
    बांग्लादेश बनाम इटली 9 फरवरी
    बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड 14 फरवरी
    बांग्लादेश बनाम नेपाल 17 फरवरी

    हालांकि, बीसीबी के इस मेल पर ICC की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं बीसीसीआई ने बांग्लादेश के मैचों को स्थानांतरित करने के विचार को "लॉजिस्टिक रूप से असंभव" बताकर खारिज कर दिया है।

