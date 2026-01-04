पाकिस्तान की राह पर चली बांग्लादेश टीम, T20 World Cup 2026 के मैच अब भारत नहीं, इस देश में होंगे!

स्पोर्ट्स डेस्क: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने रविवार को घोषणा की कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगी। यह निर्णय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हालिया नीति की तरह ही सामने आया है। इस फैसले के बाद यह सवाल उठने लगा है कि बांग्लादेश टीम अपने विश्व कप के मुकाबले कहां खेलेगी।

भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से T20 World Cup 2026 की मेजबानी कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम की तरह ही बांग्लादेश टीम भी अब भारत में मैच नहीं खेलेगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि बांग्लादेश अपनी सभी मुकाबले श्रीलंका में खेलेगी।

बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया। BCB ने ICC को एक औपचारिक मेल भेजा है, जिसमें कहा गया कि "सुरक्षा कारणों से टीम को भारत भेजना संभव नहीं है।" इससे पहले तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से बाहर कर दिया गया। रविवार को बीसीबी की बैठक में 17 निदेशकों ने निर्णय लिया कि बांग्लादेश टीम टी20 विश्व कप 2026 में भारत में कोई भी मैच नहीं खेलेगी। बीसीबी ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि अनुबंध होने के बावजूद यदि कोई खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं खेल सकता, तो टीम के लिए भारत जाना सुरक्षित नहीं है।