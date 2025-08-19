Asia Cup 2025: एशिया कप के लिए भारतीय टीम का एलान, सूर्यकुमार यादव संभालेंगे कमान, इन खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

डिजिटल डेस्क: BCCI के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप (Aisa Cup 2025) के लिए भारत की टीम की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया की बीसीसीआई चयनकर्ताओं के साथ बैठक के बाद टीम की घोषणा की गई। शुभमन गिल (Shubman Gill) को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह भी टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल को जगह नहीं मिली। आइए जानते हैं किस-किस खिलाड़ी को टीम में जगह मिली है।

एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया की टीम सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह। T20 फॉर्मेट में होगा एशिया कप 2025 एशिया कप 2025 की शुरूआत 9 सितंबर से UAE से होगी है। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट कुल 8 टीमों के बीच खेला जाएगा, जिसमें टीमों के पास ना केवल एशियाई क्रिकेट में श्रेष्ठता साबित करने का मौका है, बल्कि 2026 टी-20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी काफी जरूरी माना जा रहा है।