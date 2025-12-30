गौतम गंभीर को लेकर BCCI उपाध्यक्ष का बड़ा बयान... टीम इंडिया के कोच पद की अटकलों पर 'सस्पेंस' किया खत्म!

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir News) को लेकर चल रही अटकलों पर अब BCCI ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हालिया टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद यह माना जा रहा था कि गंभीर की कुर्सी खतरे में है, लेकिन बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने इन खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है।

गौतम गंभीर ने जुलाई 2024 में राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके कार्यकाल में टीम इंडिया का प्रदर्शन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 से टेस्ट सीरीज में हार झेलनी पड़ी।

गंभीर के कोच रहते हुए भारत पहली बार ऐसा हुआ जब टीम को घर में दो बार टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश का सामना करना पड़ा। यह आंकड़ा उनके कार्यकाल को लेकर सवाल खड़े करता है। अब तक गंभीर के मार्गदर्शन में भारत ने 19 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें से केवल 7 में जीत दर्ज की जा सकी है। इसी वजह से उनके कोचिंग रिकॉर्ड की आलोचना भी हो रही है। हालांकि इन तमाम आलोचनाओं के बीच BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा है कि बोर्ड स्तर पर कोच बदलने को लेकर कोई चर्चा नहीं चल रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि गौतम गंभीर को टीम के प्रदर्शन में सुधार का पूरा अवसर दिया जाएगा। गौतम गंभीर का बीसीसीआई के साथ अनुबंध नवंबर 2027 तक है, जिससे यह साफ हो जाता है कि फिलहाल उनका पद सुरक्षित है।