IND vs WI Test: कोच गौतम गंभीर दिल्ली टेस्ट से पहले भारतीय खिलाड़ियों को देंगे दावत, इस तारीख को डिनर का आयोजन

    भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गोतम गंभीर भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों को दावत देने वाले हैं। गौतम गंभीर ने टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए डिनर का आयोजन किया है। यह डिनर उनके दिल्ली वाले घर में आयोजिक होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 02:40:40 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 02:41:30 PM (IST)
    स्पोर्ट्स डेस्क, इंदौर: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जो कि भारत में ही आयोजित है। सीरीज का पहला मैच भारत जीत चुका है। वहीं दूसरा मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा। इस टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर ने टीम के सभी खिलाड़ियों को दावत पर अपने घर बुलाया है। कोच गंभीर खिलाड़ियों के लिए डिनर का आयोजन कर रहे हैं।

    सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस डिनर का आयोजन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्योंकि 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गंभीर इस डिनर को अपने घर के गार्डन एरिया में रखने वाले हैं, लेकिन अगर बारिश हुई, तो यह प्लान कैंसिल कर दिया जाएगा।

    बता दें कि भारत फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे चल रहा है। सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। जिसमें भारत ने 140 रनों से शानदार जीत हासिल की है। मैच में अपने शानदार ऑलराउण्ड प्रदर्शन के लिए रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

    पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चुना। हालांकि वेस्टइंडीज का प्रदर्शन खाफी खराब रहा। टीम 44.1 ओवर में सिर्फ 162 ही बना पाई। जिसमें कप्तान रोस्टन चेज (24), कप्तान शाई होप (26) और ग्रेव्स (32) को छोड़कर कोई बल्लेबाज नहीं टिका।

    वहीं पहली पारी में भारत ने 5 विकेट की नुकसान पर 448 रन बनाए और पारी घोषित कर दिया। इसमें केल राहुल ने 100 रन, ध्रुव जुरेल ने 125 रन और रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाए।

    दूसरी पारी में भी वेस्टइंडीज की टीम का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा। टीम दूसरी पारी में भी 146 रनों पर ढेर हो गई। इसमें जडेजा ने 4, सिराज ने 3 और कुलदीप ने 2 विकेट लिए।

