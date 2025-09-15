मेरी खबरें
    एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, लेकिन मैच के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। इस पर शोएब अख्तर ने नाराज़गी जताई। कप्तान सूर्याकुमार यादव ने जीत को पहलगाम हमले के शहीदों और भारतीय सेना को समर्पित किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 03:09:54 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 03:12:48 PM (IST)
    क्रिकेट स्पोर्ट्स है, इसमें राजनीति न करो', भारत के हैंडशेक न करने पर शोएब अख्तर का बयान
    शोएब अख्तर ने भारत के हैंडशेक न करने को राजनीति से जोड़ा। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. भारत ने 128 रन का लक्ष्य 15.5 ओवर में चेज़ किया।
    2. जीत के बाद भारतीय टीम ने पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इंकार।
    3. शोएब अख्तर ने कहा, क्रिकेट को राजनीतिक रंग न दें।

    स्पोर्ट्स डेस्क। एशिया कप 2025 के सुपरहिट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्तान के दिए 128 रनों के मामूली लक्ष्य को सिर्फ 15.5 ओवर में हासिल कर लिया, लेकिन मैच के बाद जो हुआ, उसने क्रिकेट से ज्यादा चर्चा बटोरी है।

    भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं किया हैंडशेक

    जीत के बाद भारतीय खिलाड़ी सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर लौट गए। उन्होंने परंपरागत हैंडशेक की औपचारिकता पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने नहीं निभाई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पाकिस्तानी खिलाड़ी इंतजार करते रहे, लेकिन सूर्याकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम ने उनसे हाथ मिलाने से परहेज किया। वह सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए।

    शोएब अख्तर ने जताई नाराजगी

    पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध हूं। क्रिकेट को राजनीतिक रंग न दिया जाए। लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं, मगर यह खेल है, इसमें सभी को ग्रेस दिखानी चाहिए। हाथ मिलाना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इसका संदेश दूर तक जाता है।

    क्या है पूरामामला

    गौरतलब है कि यह भारत-पाकिस्तान का पहला मुकाबला था जो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद खेला गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने ही हैंडशेक से बचने का सुझाव दिया था, जिसका टीम इंडिया ने पालन किया।

    भारतीय कप्तान का बयान

    पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान सूर्याकुमार यादव ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने जीत को पहलगाम हमले के शहीदों और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि यह जीत हमारे देश के लिए है। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं।

