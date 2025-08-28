Ganesh Chaturthi के मौके पर आकृति अग्रवाल संग नजर आए पृथ्वी शॉ, क्या एक-दूसरे को कर रहे हैं डेट?

स्पोर्ट्स डेस्क: भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एक बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने वजह क्रिकेट नहीं है, बल्की इस बार पृथ्वी शॉ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर पृथ्वी गणपती उत्सव में शामिल हुए। जिसकी एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है।
दरअसर, इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया इंफ्युलेंसर आकृति अग्रवाल नए फोटो शेयर किया। जिसमें पृथ्वी शॉ उनके साथ नजर आ रहे हैं। फोटो में आकृति और पृथ्वी एक साथ खड़े हैं। दोनों की यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पृथ्वी के फैन्स में यह अफवाह है कि ये दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं।
बता दें कि आकृति अग्रवाल ने अपने इंस्टाग्राम अकांउट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि "तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। गणपती बाप्पा मोरया"। इस पोस्ट के बाद से ही सोशस मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। एक फैन ने लिखा- बेहद खूबसूरत। दूसरे ने लिखा- 'दोनों को खूब प्यार।' अन्य यूजर ने लिखा, 'क्या दोनों का रिश्ता ऑफिशल हो गया?'
ऐसे में लोगों के बीच यह चर्चा होने लगी की पृथ्वी शॉ के साथ फोटो में जो लड़की नजर आ रही है, वह कौन है और क्या करती है। आपको बता दें कि आकृति अग्रवाल का जन्म 2 मई 2003 को लखनऊ में हुआ। वह एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इंफ्लुएंसर हैं। आकृति ने निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है।
बता दें कि आकृति अग्रवाल की सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनके 3.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसके साथ ही जल्द ही आकृति बॉलीवुड में भी नजर आने वाली हैं। वह सनी लियोन की फिल्म त्रिमुखा से डेब्यू करने जा रही हैं। हालांकि फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अबतक नहीं हुई है।