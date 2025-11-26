मेरी खबरें
    क्या पलाश मुच्छल के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के कारण टली स्मृति मंधानी की शादी? पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी

    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की 23 नवंबर को तय शादी उनके पिता की तबीयत बिगड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के कारण अनिश्चित समय के लिए टाल दी गई है। इसी बीच पलाश के कथित स्क्रीनशॉट्स वायरल होने से सोशल मीडिया पर अफवाहें बढ़ गई हैं, हालांकि परिवार हेल्थ पर फोकस कर रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 02:13:58 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 02:13:58 PM (IST)
    क्या पलाश मुच्छल के स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के कारण टली स्मृति मंधानी की शादी? पलक मुच्छल ने तोड़ी चुप्पी
    स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी से जुड़ा अपडेट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पिता की तबीयत खराब, शादी आगे बढ़ी।
    2. पलक ने प्राइवेसी की अपील की।
    3. पलाश भी अस्पताल में भर्ती थे।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और मशहूर इंडियन सिंगर पलाश मुच्छल की शादी को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड थे। 23 नवंबर को होने वाली यह हाई-प्रोफाइल शादी अचानक पोस्टपोन कर दी गई।

    इस फैसले ने सोशल मीडिया पर कई तरह के कयासों को जन्म दिया। अब इस पूरी स्थिति पर पलाश की बहन और सिंगर पलक मुच्छल ने बयान जारी किया है। उन्होंने शादी टलने की वजह बताई है। उनका यह बयान पलाश के कथित स्क्रीनशॉट्स वायरल होने के बाद आया है।

    पिता की तबीयत बिगड़ने से शादी रोकने का फैसला

    पलक मुच्छल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटा सा नोट जारी करते हुए बताया कि स्मृति के पिता की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए शादी फिलहाल होल्ड पर रखी गई है। पलक ने दोनों परिवारों की प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की है।


    स्मृति मंधाना के मैनेजर तुहिन मिश्रा ने जानकारी दी कि सोमवार सुबह नाश्ते के दौरान स्मृति के पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है।

    उन्होंने कहा कि स्मृति अपने पिता के बेहद करीब हैं। वह चाहती हैं कि पिता पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद ही शादी हो, इसलिए शादी अनिश्चित समय के लिए आगे बढ़ा दी गई है।

    दूल्हे पलाश की भी तबीयत बिगड़ी

    पलाश मुच्छल की भी स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उन्हें वायरल इन्फेक्शन और अधिक एसिडिटी की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वह अब ठीक हैं। परिवार इस समय दोनों की हेल्थ पर ही फोकस कर रहा है।

    वायरल फोटो ने बढ़ाई चर्चा

    इसी दौरान, सोशल मीडिया पर पलाश मुच्छल की कुछ कथित स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं। नईदुनिया इनकी पुष्टि नहीं करता है। इन स्क्रीनशॉट्स में वह कथित तौर पर किसी लड़की से चैट कर रहे हैं। ऐसे में यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि उनकी शादी टलने का यह भी एक कारण हो सकता है।

