    Hardik Pandya Comeback: हार्दिक पांड्या फिट, साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से पहले दमदार वापसी को तैयार

    Hardik Pandya comeback: एशिया कप-2025 के दौरान चोटिल हुए टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब पूरी तरह फिट होकर मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं। BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के बाद वह दोबारा टीम के साथ जुड़ चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से पहले उनका फिट होना भारतीय टीम के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:03:37 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:03:37 PM (IST)
    Hardik Pandya Comeback: एशिया कप-2025 के बाद हार्दिक पांड्या की वापसी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. प्रज्ञान ओझा रखेंगे फिटनेस पर नजर
    2. नौ दिसंबर से T20 सीरीज शुरू
    3. टीम मैनेजमेंट जल्द बुला सकता है

    स्पोर्ट्स डेस्क: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी चोट से उबरकर एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एशिया कप-2025 के दौरान चोटिल होने के बाद से वह टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस दे दिया है। टीम से जुड़ने के बाद उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज (IND Vs SA T20) में खेलने की पूरी संभावना है। यह खबर भारतीय टीम के लिए राहत भरी है, क्योंकि पांड्या की ऑलराउंड क्षमताएं हमेशा टीम के लिए मजबूती का आधार रही हैं।

    वापसी से पहले हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा लेंगे। वह दो दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से पंजाब के खिलाफ मैच खेलेंगे। यह मुकाबला हैदराबाद में आयोजित होगा। इसके बाद चार दिसंबर को उनका सामना गुजरात की टीम से होगा। PTI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन मैचों के दौरान उनकी फिटनेस पर सेलेक्शन कमेटी के नए सदस्य प्रज्ञान ओझा की विशेष नजर रहेगी।


    एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हार्दिक लगातार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रहकर रिहैब पूरा करते रहे। इस अवधि में उन्होंने सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन किया और अब उन्हें टी20 इंटरनेशनल में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए क्लीयरेंस मिल चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वह पंजाब के खिलाफ मैच से पहले ही बड़ौदा टीम से जुड़ गए थे। अगर टीम मैनेजमेंट उन्हें जल्द नहीं बुलाता, तो वह छह दिसंबर को हरियाणा के खिलाफ भी खेलते दिख सकते हैं।

    दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की टी20 सीरीज नौ दिसंबर से शुरू हो रही है। इससे पहले दोनों टीमें वनडे सीरीज खेल रही हैं, जिसमें पहला मुकाबला हो चुका है। इस श्रृंखला का दूसरा मैच तीन दिसंबर को और चौथा मैच छह दिसंबर को खेला जाना निर्धारित है। टी20 सीरीज का अंतिम मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा।

