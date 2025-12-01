Hardik Pandya Comeback: हार्दिक पांड्या फिट, साउथ अफ्रीका T20 सीरीज से पहले दमदार वापसी को तैयार

स्पोर्ट्स डेस्क: हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) अपनी चोट से उबरकर एक बार फिर मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एशिया कप-2025 के दौरान चोटिल होने के बाद से वह टीम इंडिया से बाहर थे, लेकिन अब बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस दे दिया है। टीम से जुड़ने के बाद उनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज (IND Vs SA T20) में खेलने की पूरी संभावना है। यह खबर भारतीय टीम के लिए राहत भरी है, क्योंकि पांड्या की ऑलराउंड क्षमताएं हमेशा टीम के लिए मजबूती का आधार रही हैं।

वापसी से पहले हार्दिक पांड्या घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा लेंगे। वह दो दिसंबर को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से पंजाब के खिलाफ मैच खेलेंगे। यह मुकाबला हैदराबाद में आयोजित होगा। इसके बाद चार दिसंबर को उनका सामना गुजरात की टीम से होगा। PTI ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इन मैचों के दौरान उनकी फिटनेस पर सेलेक्शन कमेटी के नए सदस्य प्रज्ञान ओझा की विशेष नजर रहेगी।