ICC टेस्ट रैंकिंग: बुमराह को इस कंगारु गेंदबाज से है खतरा, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम
Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 04:21:57 PM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 04:21:57 PM (IST)
स्पोर्ट्स डेस्क। एशेज सीरीज और हालिया टेस्ट मैचों के प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी ने नई रेटिंग (ICC mens Test players Rankings) जारी की है। इस रैंकिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व क्रिकेट में इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ रहा है।
बल्लेबाजी: हैरी ब्रूक का दबदबा, जो रूट टॉप पर
- इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने बल्लेबाजी रैंकिंग में तहलका मचा दिया है। मेलबर्न टेस्ट में अपने महत्वपूर्ण योगदान के दम पर वे तीन पायदान चढ़कर सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।
- जो रूट 867 अंकों के साथ पहले स्थान पर मजबूती से डटे हुए हैं।
- हैरी ब्रूक (846 अंक) ने स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।
चिंता का विषय: आईसीसी की टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में वर्तमान में एक भी भारतीय बल्लेबाज शामिल नहीं है।
गेंदबाजी: बुमराह नंबर-1, पर स्टार्क दे रहे हैं टक्कर
- गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह अभी भी 879 रेटिंग अंकों के साथ दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क अब उनके लिए खतरा बन गए हैं।
- मिचेल स्टार्क एक पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान (843 अंक) पर पहुंच गए हैं।
- पाकिस्तान के नोमान अली दो स्थान की छलांग लगाकर तीसरे स्थान पर काबिज हो गए हैं।
इंग्लैंड के गेंदबाजों की लंबी छलांग
गेंदबाजी में इंग्लैंड के अन्य खिलाड़ियों को भी जबरदस्त फायदा हुआ है:
- जोश टंग: 13 स्थानों की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 30वीं रैंकिंग पर पहुंचे।
- गस एटकिंसन: 4 पायदान ऊपर चढ़कर 13वें स्थान पर आए।
- ब्रायडन कार्स: 6 पायदान के सुधार के साथ 23वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
