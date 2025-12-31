ICC टेस्ट रैंकिंग: बुमराह को इस कंगारु गेंदबाज से है खतरा, इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया का दबदबा कायम

स्पोर्ट्स डेस्क। एशेज सीरीज और हालिया टेस्ट मैचों के प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी ने नई रेटिंग (ICC mens Test players Rankings) जारी की है। इस रैंकिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि विश्व क्रिकेट में इस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ रहा है।