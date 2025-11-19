स्पोर्ट्स डेस्क: आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग (ICC ODI Batting Rankings 2025) में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का नंबर-1 स्थान लंबे समय तक बरकरार नहीं रह सका। हाल ही में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाकर वह शीर्ष पर पहुंचे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के अनुभवी बल्लेबाज डैरिल मिचेल ने शानदार प्रदर्शन कर उन्हें पीछे छोड़ दिया।
वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में मिचेल ने अपने करियर का सातवां शतक ठोककर वनडे रैंकिंग में पहली बार नंबर-1 स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ वे 1979 के बाद शीर्ष स्थान हासिल करने वाले दूसरे कीवी बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले ग्लेन टर्नर यह उपलब्धि हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के पहले खिलाड़ी थे।
न्यूजीलैंड के कई दिग्गज बल्लेबाज मार्टिन क्रो, एंड्रयू जोंस, रोजर टोस, नाथन एस्टल, केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर टॉप-5 तक पहुंचे, परंतु नंबर-1 स्थान तक कोई नहीं पहुंच पाया था। मिचेल इस खास क्लब में अब ग्लेन टर्नर के बाद शामिल हो गए हैं।
ताजा वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन का इनाम पाया। श्रीलंका को हाल ही में 3-0 से हराने के बाद मोहम्मद रिजवान पांच स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त 22वें स्थान पर पहुंचे। फखर जमान को भी पांच स्थान का फायदा मिला और वे 26वें स्थान पर आ गए। गेंदबाजों में अबरार अहमद ने 11 स्थान की बड़ी छलांग लगाकर टॉप-10 में पहुंचते हुए 9वां स्थान हासिल किया। तेज गेंदबाज हारिस रउफ भी पांच स्थान बढ़कर 23वें नंबर पर पहुंचे। वहीं अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर-1 पर कायम हैं।
टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता टेस्ट खत्म होने के बाद आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने दूसरी पारी में नाबाद 55 रन बनाकर पहली बार टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में जगह बनाई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, गर्दन की चोट के बावजूद, दो स्थान ऊपर उठकर 11वें नंबर पर पहुंच गए।
बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी आयरलैंड पर जीत का लाभ मिला। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो चार स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त 34वें स्थान पर पहुंचे, जबकि महमुदुल हसन जॉय ने 19 स्थान की जबरदस्त छलांग लगाकर 74वीं रैंक हासिल की।
टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं। ईडन गार्डन्स में छह विकेट लेकर उन्होंने शीर्ष स्थान बरकरार रखा। कुलदीप यादव ने दो स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 13वां स्थान प्राप्त किया, जबकि रवींद्र जडेजा चार स्थान ऊपर बढ़कर 15वें स्थान पर आ गए। साउथ अफ्रीका के मार्को यानसेन 11वें स्थान पर पहुंचे और साइमन हार्मर ने 20 स्थान की छलांग लगाकर 24वां स्थान हासिल किया।
टी20 रैंकिंग में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी चमका। टिम रोबिंसन आठ स्थान ऊपर उठकर 15वें स्थान पर पहुंच गए। डेवॉन कॉनवे सात स्थान की बढ़त के साथ संयुक्त 48वें स्थान पर आए। वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जैकब डफी एक स्थान ऊपर बढ़कर दूसरे नंबर पर काबिज हुए।