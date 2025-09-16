मेरी खबरें
    ICC ODI Ranking: मस्मृति मंधाना के सिर सजा नंबर वन बल्लेबाज का ताज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था अर्धशतक

    भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 58 रनों की पारी ने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। महिला विश्व कप से पहले यह उपलब्धि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। अन्य भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी रैंकिंग में प्रगति की।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 03:36:51 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 03:36:51 PM (IST)
    HighLights

    1. मंधाना नंबर-1, 58 रन बनाकर रैंकिंग में शीर्ष पर।
    2. नैट स्किवर-ब्रंट पीछे, मंधाना चार अंकों की बढ़त पर।
    3. प्रतिका रावल 42वें, हर्लीन देओल 43वें स्थान पर।

    स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शानदार अर्धशतक लगाया और इसके दम पर वह आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर काबिज हो गई हैं।

    मंधाना की दमदार वापसी

    मुल्लांपुर में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में मंधाना ने 63 गेंदों पर 58 रन की लाजवाब पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी भारत को जीत नहीं दिला सकी और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लिया। बावजूद इसके, इस पारी से उन्हें सात रेटिंग पॉइंट्स मिले और उनका स्कोर 735 पर पहुंच गया। उन्होंने इंग्लैंड की नैट स्किवर-ब्रंट (731) को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।

    रैंकिंग में नया उत्साह

    आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना मंधाना के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, खासकर ऐसे समय में जब 30 सितंबर से महिला विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। मंधाना ने पहली बार 2019 में नंबर-1 स्थान हासिल किया था और 2025 में यह उनका दूसरा मौका है जब वह इस मुकाम पर पहुंची हैं।

    अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन

    ताजा रैंकिंग में भारत की युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल ने चार स्थान की छलांग लगाकर 42वां स्थान हासिल किया, जबकि हर्लीन देओल 54 रनों की पारी के दम पर 43वें स्थान पर पहुंचीं। गेंदबाजों में स्पिनर स्नेह राणा पांच पायदान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गईं।

    ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की प्रगति

    ऑस्ट्रेलिया की अनुभवी बल्लेबाज बेथ मूनी नाबाद 77 रनों की पारी के बाद तीन स्थान ऊपर उठकर पांचवें स्थान पर पहुंचीं। ऐनाबेल सदरलैंड और फोएबी लिचफील्ड भी 25वें स्थान पर संयुक्त रूप से पहुंचीं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में पेसर किम गार्थ और स्पिनर अलाना किंग ने क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर जगह बनाई, जो उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

