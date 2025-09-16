ICC ODI Ranking: मस्मृति मंधाना के सिर सजा नंबर वन बल्लेबाज का ताज, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जड़ा था अर्धशतक

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया है। मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में शानदार अर्धशतक लगाया और इसके दम पर वह आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजों की ताजा रैंकिंग में नंबर-1 स्थान पर काबिज हो गई हैं।

मंधाना की दमदार वापसी मुल्लांपुर में खेले गए पहले वनडे मुकाबले में मंधाना ने 63 गेंदों पर 58 रन की लाजवाब पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी भारत को जीत नहीं दिला सकी और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लिया। बावजूद इसके, इस पारी से उन्हें सात रेटिंग पॉइंट्स मिले और उनका स्कोर 735 पर पहुंच गया। उन्होंने इंग्लैंड की नैट स्किवर-ब्रंट (731) को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया।

रैंकिंग में नया उत्साह आईसीसी की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना मंधाना के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, खासकर ऐसे समय में जब 30 सितंबर से महिला विश्व कप की शुरुआत होने जा रही है। मंधाना ने पहली बार 2019 में नंबर-1 स्थान हासिल किया था और 2025 में यह उनका दूसरा मौका है जब वह इस मुकाम पर पहुंची हैं। अन्य भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन ताजा रैंकिंग में भारत की युवा बल्लेबाज प्रतिका रावल ने चार स्थान की छलांग लगाकर 42वां स्थान हासिल किया, जबकि हर्लीन देओल 54 रनों की पारी के दम पर 43वें स्थान पर पहुंचीं। गेंदबाजों में स्पिनर स्नेह राणा पांच पायदान ऊपर चढ़कर 13वें नंबर पर पहुंच गईं।