Indore Holkar stadium Pitch: आईसीसी ने इंदौर के होलकर स्टेडियम की पिच को खराब बताया

Indore Holkar stadium Pitch: आईसीसी के मैच रैफरी ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बार्डर-गावस्कर ट्राफी के तीसरे टेस्ट की पिच को खराब का दर्जा दिया है। मैच रैफरी द्वारा आईसीसी को दी गई मैच रिपोर्ट में होलकर स्टेडियम की टेस्ट पिच को तीन डिमेरिट अंक दिए हैं। अब बीसीसीआई के पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए 14 दिनों का समय दिया था। उल्लेखनीय है कि यह टेस्ट तीसरे दिन के एक घंटे में ही खत्म हो गया था। मैच के पहले सत्र में सात विकेट गिरे थे और पहले दो दिनों में ही 30 विकेट गिर गए थे। मालूम हो कि इंदौर में खेले गए भारत- आस्ट्रेलिया टेस्ट सिरीज के तीसरे मैच में टीम इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा है। मैच के तीसरे दिन आस्ट्रेलिया ने 76 रनों का लक्ष्य एक विकेट खोकर हासिल कर लिया। छह साल बाद कंगारुओं ने भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर मात दी है। टीम इंडिया अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है।

मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत "खराब" माना

ICC ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट के लिए इस्तेमाल की गई पिच को ICC पिच और आउटफील्ड मॉनिटरिंग प्रक्रिया के तहत "खराब" माना है, जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की छत्रछाया में इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था।

बीसीसीआई के पास अब 14 दिनों का समय

ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में दोनों टीमों के कप्तान रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ के परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद होल्कर स्टेडियम को 3 डिमेरिट अंक प्राप्त हुए हैं। बीसीसीआई के पास अब 14 दिनों का समय है अगर वे सजा के खिलाफ अपील करना चाहते हैं: आईसीसी

The rating is in for the Indore pitch for the third #INDvAUS Test 👀#WTC23 | Details 👇 https://t.co/QgWYYxrNCR — ICC (@ICC) March 3, 2023

टीम इंडिया की हार पर भड़के रवि शास्त्री

पूर्व भारतीय मुख्य कोच रवि शास्त्री ने शुक्रवार को कहा कि मेजबान टीम के बल्लेबाजों को आत्ममुग्धता और अति आत्मविश्वास का नुकसान उठाना पड़ा जो तीसरे टेस्ट में ऐसे विकेट पर आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर दबदबा बनाने के लिए अति आतुर थे जिस पर गेंद काफी टर्न ले रही थी। शास्त्री ने कहा,‘थोड़ी सी आत्ममुग्धता और थोड़ा सा अति आत्मविश्वास देखिए क्या कर सकता है जिसमें आप चीजों को हल्के में लेने लगते हो। आप सतर्क नहीं रहते। मुझे लगता है कि यह हार इन सभी चीजों का समन्वय था। जब आप पहली पारी को देखोगे तो जरा उनके द्वारा खेले गए कुछ शाट को देखो, इस तरह की परिस्थितियों में दबदबा बनाने की कोशिश करने की अति उत्सुकता देखिए। इसका आकलन करने के लिए एक या दो कदम पीछे रखकर देखिए।’

भारतीय बल्लेबाजों ने खुद पर पिच को हावी होने दिया : गावस्कर

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने आस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीसरे टेस्ट में खराब प्रदर्शन के लिए भारतीय बल्लेबाजों की जमकर आलोचना करते हुए शुक्रवार को कहा कि उनके दिमाग में पिच हावी रही। गावस्कर ने कहा,‘बल्लेबाजों ने वास्तव में अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। अगर आप भारतीय विकेट पतन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी गलती से विकेट गंवाए।

वे कुछ ऐसे शाट खेल रहे थे जिससे लग रहा था कि उन्होंने पहले से अनुमान लगा लिया हो कि पिच से गेंद किस तरह से आएगी।’ उन्होंने कहा, ‘अगर आप देखें तो भारतीय बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी रही है। जब आपके खाते में कम रन होते है, तो बल्लेबाजी में थोड़ी अस्थिरता होती है। वे पिच पर गेंद के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। उन्होंने पिच को अपने ऊपर हावी होने दिया। यह वह पिच थी जो वास्तव में पहली पारी में ही उनके दिमाग हावी होने लगी थी। दूसरी पारी में यह असर और ज्यादा था।’

Holkar Stadium has received 3 demerit points as a result after ICC Match Referee Chris Broad submitted his report after consultation with both Rohit Sharma & Steve Smith,captains of both teams in the 3rd Test. BCCI now have 14 days if they wish to appeal against the sanction: ICC — ANI (@ANI) March 3, 2023

The ICC has deemed the pitch used for the third Test between India and Australia, which was played under the ICC World Test Championship umbrella, at the Holkar Cricket Stadium in Indore as “poor” under the ICC Pitch and Outfield Monitoring Process: ICC — ANI (@ANI) March 3, 2023

Posted By: Navodit Saktawat