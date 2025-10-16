ICC Women's World Cup 2025: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में पहली बार किया पूर्ण अभ्यास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ रविवार को होने वाले अपने आगामी मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय टीम ने बुधवार को शहर के होलकर स्टेडियम में पहली बार पूर्ण अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। टीम के लिए करो या मरो का मैच है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिली हार के बाद दो दिन पहले शहर पहुंची थी।

एक दिन के ब्रेक के बाद ऐच्छिक अभ्यास सत्र में सोमवार को भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। बुधवार को पूरी टीम शाम के सत्र में एक साथ मैदान पर पहुंचीं और करीब तीन घंटों तक जमकर पसीना बहाया। टीम करीब शाम छह बजे स्टेडियम पहुंची। वार्मअप के बाद टीम के कोच अमोल मजूमदार, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना सहित पूरी टीम के बीच मैदान पर लंबी चर्चा हुई।

जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है टीम इस मैच में टीम के लिए करो या मरो की स्थिति है और ऐसे टीम प्रबंधन कोई जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। पिछले मैच की गलतियों पर मंथन का दौर यहां जारी रहा। लंबी चर्चा के बाद खिलाड़ी अभ्यास पिच पर पहुंचीं। इस बीच कोच मजूमदार कई बार मैदान की घास पर हाथ फेरकर ओस के प्रभाव का आकलन करते हुए नजर आए। अभ्यास पिच पर सबसे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना उतरीं। कुछ देर थ्रो डाउन का सामना करने के बाद उन्होंने गेंदबाजों का सामना करना शुरू किया। बल्लेबाजी का अभ्यास किया हरमनप्रीत ने मध्य प्रदेश की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर और दीप्ति शर्मा का तो स्मृति ने अरुंधति रेड्डी, श्री चारणी, राधा यादव का सामना किया। इनके अलावा नेट बोलर्स ने भी गेंदें फेंकीं। इन दोनों बल्लेबाजों के साथ हरलीन देओल और प्राजक्ता रावल ने बल्लेबाजी का अभ्यास किया।